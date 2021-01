ASSE Mercato : L'OGC Nice grille Sainté sur William Saliba !

Publié le 04 janvier 2021 à 10:45

C'est un gros coup dur qui se dessine pour l'ASSE sur un dossier tant espéré du mercato hivernal. Le défenseur central William Saliba, ancien de l'AS Saint-Etienne, vendu à Arsenal en 2019 puis prêté chez les Verts, ne va pas rejoindre le Forez dans les semaines à venir, comme le désirait ardemment la direction et le staff du club.

William Saliba ne viendra pas à l'ASSE

Tout le monde à Saint-Etienne espérait son retour, il n'en sera rien. William Saliba, en grosse difficulté à Arsenal où Mikel Arteta ne lui accorde pas sa confiance et qui végète avec la réserve des Gunners, souhaitant quitter momentanément Londres cet hiver pour s'aguerrir dans un autre club jusqu'à la fin de la saison. L'ASSE, qui l'a vendu à Arsenal en 201, avait déjà obtenu son prêt la saison dernière et avait tenté de le faire revenir en fin de mercato estival, après la vente de Wesley Fofana à Leicester City. Mais, alors que les deux parties étaient presque d'accord, l'opération a été annulée. Depuis, l'ASSE s'était mise en tête de faire revenir William Saliba cet hiver, alors que l'équipe de Claude Puel s'est un peu stabilisée après avoir connu une période catastrophique en championnat.

L'OGC Nice grille la priorité aux Verts

Mais selon les dernières informations de Nice Matin, l'ASSE s'est faite griller la priorité sur le dossier William Saliba. En effet, les choses ont semblé très bien engagé début décembre. Un accord semblait même avoir été trouvée et l'annonce du retour du Gunner dans le Forez paraissait imminente. Mais plusieurs clubs sont entrés dans la danse pour s'attacher les services du jeune défenseur central ces derniers jours. La Premier League était très intéressée, mais William Saliba, qui a hésité, a semblé donner sa priorité à la Ligue 1. On pensait donc que l'ASSE alors obtenir le prêt de son ancien joueur, mais c'est bien l'OGC Nice qui devrait accueillir Saliba dans les heures à venir. "Il passe ce lundi sa visite médicale", écrit le quotidien régional et viendra renforcer un secteur qui souffre depuis la grave blessure de Dante. Un coup dur pour l'AS Saint-Etienne, qui voit son défenseur préféré choisir une autre option et devra pallier la déception Panagiotis Retsos par d'autres moyens...













