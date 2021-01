ASSE Mercato : Saliba raté, Sainté mise tout sur l'ex-Lillois

Publié le 05 janvier 2021 à 19:05

L'ASSE a raté William Saliba. Il est finalement prêté à l’OGC Nice par Arsenal. Toujours dans le besoin de se renforcer en défense central, l’AS Saint-Étienne a réactivé la piste menant vers un ancien joueur du LOSC.

Offre de l'ASSE pour Edgar Ié à Trabzonspor

Claude Puel a besoin d’un arrière central à l'ASSE cet hiver. La défense a été le maillon faible des Stéphanois, lors de la première partie de la saison. Ils ont concédé 25 buts en 17 matchs disputés. William Saliba était la priorité de l’AS Saint-Étienne en quête de renfortcet en cette période de marché hivernal. Mais Arsenal a plutôt préféré l’OGC Nice pour offrir du temps de jeu à son jeune joueur. Arrivé à Londres l’été dernier, l’ex-Stéphanois n’a pas joué un seul match avec l’équipe professionnelle des Gunners. Et pour cause, Mikel Arteta ne compte pas sur lui. Snobée par William Saliba, l'ASSE se concentre désormais sur la piste menant vers Edgar Ié de Trabzonspor. À en croire les informations de TSerdarSx, insider du club turc, les dirigeants stéphanois ont transmis une offre officielle de 2,2 M€ à Trabzonspor. Le défenseur portugais a évolué en Ligue 1, précisément à Lille OSC entre juillet 2017 et août 2019. Outre le LOSC, l’arrière de 26 ans a porté les couleurs du FC Nantes entre janvier et juin 2019. Cela, grâce à un prêt des Dogues aux Canaris.

Une clause dans le contrat d'Edgar Ié

Lors du départ d'Edgar Ié de Lille en Turquie, le club nordiste avait négocié un pourcentage à la revente (50 %). Du coup, les Aigles Noirs sont contraints de tenir compte de cette clause dans la futur transaction. Ce qui n'est pas fait pour faciliter la tâche des Verts. D’après Transfermakrt, le tarif de l'ex-Lillois est estimé à 2,7 M€ et il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Cette saison, le joueur courtisé par l'ASSE a pris part à 16 matchs de Süper Lig (championnat de l’élite turque).













Par ALEXIS