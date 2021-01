ASSE Mercato : Mathieu Debuchy évoque son avenir à Sainté

Publié le 06 janvier 2021 à 07:05

Le contrat de Mathieu Debuchy avec l'ASSE prend fin le 30 juin 2021. À moins de six mois de cette date, il a lâché des indices sur son avenir, dans le quotidien Le Progrès.

ASSE Mercato : Quel avenir pour Mathieu Debuchy ?

Bien qu’étant un cadre du vestiaire et capitaine de l’ASSE, Mathieu Debuchy n’est pas certain de poursuivre sa carrière dans le Forez à l'issue de la saison 2021. Son contrat expire en fin juin et pourtant du côté de la direction de l’AS Saint-Étienne, la prolongation du défenseur latéral n’est pas à l'ordre du jour. « Pour l’instant, je n’ai eu aucune discussion avec le club », a-t-il fait savoir dans les colonnes du journal régional. Pourtant, l’arrière droit « se sent très bien à l’ASSE et aime le club et la ville ».

« Je me sens très bien à Saint-Étienne. On fera peut-être un point, ou non. Mais j’ai envie de profiter de ces cinq derniers mois à fond… », a confié Mathieu Debuchy. Bien qu’espérant rempiler chez les Verts, il déclare « ne pas se prendre la tête avec son avenir », du moins pour l’instant. La préoccupation majeure du joueur de 35 ans en ce moment est la sortie de l’ASSE du bas du tableau en Ligue 1. « Qu’on remonte au classement et qu’on ait des résultats positifs. C’est un club qui se doit d’être plus haut », a-t-il assuré. Notons que les Verts sont 14es de Ligue 1 avec 18 points en 17 matchs disputés.

Mathieu Debuchy a succédé à Loïc Perrin

Quant à Mathieu Debucy, il a pris part à 10 matchs de championnat cette saison, car il avait contracté une blessure à la cuisse qui l’a éloigné du terrain pendant deux mois, entre septembre et novembre 2020. Débarqué à l’ASSE en janvier 2018, après la rupture de son contrat à Arsenal, le natif de Lille a porté le maillot des Verts 81 fois. Il a marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives. Il est le capitaine de Sainté cette saison, suite au départ à la retraite de Loïc Perrin, l'été dernier.













Par ALEXIS