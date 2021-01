ASSE - Paris SG : Les compos pour la première de Pochettino

Publié le 06 janvier 2021 à 09:20

Pour son premier match en Ligue 1 depuis son arrivée au Paris SG, Pochettino va affronter l'ASSE dans un match qui sera sans nul doute très observé. De son côté, l'ASSE aborde le match avec des absences importantes, notamment celles d'Yvan Neyou et Mahdi Camara, tous les deux suspendus. Claude Puel devra contrecarrer les plans parisiens en se reposant sur un milieu inédit cette saison pour l'ASSE.

La composition probable de l'ASSE

Le premier onze de Pochettino

Souffrant des absences de ses deux milieux récupérateurs, Claude Puel a été forcé de faire avec les moyens du bord mais, en conférence de presse, il s'était montré optimiste en déclarant : "Il faudra trouver un nouvel équilibre pour ce match. Leur absence (Neyou et Camara, ndlr) va permettre à d'autres joueurs d'avoir du temps de jeu, de s'exprimer, de montrer leurs qualités et franchir des paliers." Selon L'Equipe, l'ASSE devrait jouer dans un système en 5-3-2 avec Trauco et Debuchy sur les côtés et Moukoudi, Kolodziejczak et Retsos. Au milieu Aouchiche, Youssouf et Gourna-Douath qui débuteront pour la première fois ensemble à ce poste. La doublette Bouanga / Nordin devant et Moulin dans les buts.

De son côté, Pochettino arrivé il y a seulement quelques jours, se déplace pour affronter l'ASSE avec un groupe incomplet en raison des nombreux joueurs encore blessés, l'infirmerie ne s'étant pas encore vidée. Mardi, certains joueurs sont revenus et ont pu assister à l'entrainement collectif comme Icardi, alors que d'autres ont bénéficié d'un entrainement allégé. Lors de son premier entrainement Pochettino avait testé un système en 4-3-3, ce qui devrait encore être le cas ce mercredi soir. Seule une question revient ces dernières heures sur l'utilisation de Verratti dans ce système, Pochettino aurait déjà une idée en tête pour le joueur italien.

La composition probable du PSG selon L'Equipe : Navas - Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé.













Par Hind