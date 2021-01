OM Mercato : une vague de départs pour la fin du mercato ?

Publié le 25 janvier 2021 à 14:45

Les résultats sportifs étant très mauvais sur le terrain, l'OM trouve refuge sur le marché des transferts où le club phocéen se console en réalisant de jolis coups. Après avoir déjà recruté deux joueurs à des prix onéreux, les dirigeants olympiens se voient donc obliger de vendre, et plusieurs joueurs sont ainsi amenés à partir d'ici la fin du mercato.

Mercato : le mois de janvier chargé de l'OM

Qui a dit que l'hiver serait froid ? Dans les Bouches-du-Rhône, l'Olympique de Marseille a su rendre le mois de janvier très chaud à travers des résultats sportifs médiocres et un mercato hivernal agité. En l'espace d'un mois, Marseille a réussi à recruter deux joueurs, à se débarrasser de Kostas Mitroglou, le tout en compilant une victoire, un nul et quatre défaites dont une en finale du Trophée des champions face au PSG. Beaucoup d'activités donc pour l'actuel sixième de Ligue 1 qui retiendra surtout les achats de Pol Lirola, mais surtout d'Arkadiusz Milik, buteur polonais qui a pu disputer ces premières minutes lors de la défaite à Monaco.

Trois à cinq ventes prévues d'ici la fin du mercato

Mais voilà, ces deux transferts coûteux doivent être compensés, d'autant plus que le board marseillais travaille au recrutement d'un milieu de terrain suite au départ, officiel d'ici quelques heures, de Morgan Sanson. Ainsi d'après La Provence, les jeunes Rocchia, Aké et Perrin devraient être prêtés dans l'échelon inférieur où respectivement Sochaux, Le Havre et Toulouse leur font les yeux doux. Nemanja Radonjic, toujours aussi inconstant, pourrait également partir mais le plus suprenant reste néanmoins la possibilité de voir Duje Caleta-Car s'en aller dès cet hiver. En effet, patron défensif de cet OM, le défenseur croate ne serait pas conservé par les dirigeants du club en cas de belle offre. Pour rappel, l'Olympique de Marseille avait décliné une très belle offre de West Ham à hauteur de 22 millions d'euros pour son joueur en octobre dernier. Autant dire que la dernière semaine de mercato risque d'être mouvementée du côté de Marseille, à l'image des trois précédentes.













Par Chemssdine