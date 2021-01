OM : Une grosse crainte de Villas-Boas pour l'OM en Ligue 1

Publié le 06 janvier 2021 à 11:50

L'OM affronte le Montpellier HSC, ce mercredi (21h) au Vélodrome, lors de la reprise de la Ligue 1. Avant cette rencontre de la 18e journée, André Villas-Boas n’est pas tout à fait serein, surtout que son équipe est partie en vacances sur une série de deux défaites et un nul.

OM : André Villas-Boas craint le Montpellier HSC

Leader de la Ligue 1 un temps, grâce à une série de six victoires, l'OM a chuté au classement jusqu’à la 5e place avant la trêve hivernale. À quelques heures de la réception du Montpellier HSC, ce mercredi soir (21h), André Villas-Boas n’a pas caché son inquiétude. Il se méfie en effet des Pailladins qui ne sont qu’à un petit point des Phocéens et qui ont la 4e meilleure attaque du championnat, derrière le PSG, l’OL et le LOSC. « Montpellier est une très belle équipe qui a des milieux de grande qualité. Devant pareil, leurs attaquants sont très efficaces. Ils jouent bien au ballon, ils font beaucoup de courses, beaucoup de balles en profondeur, sont sur tous les duels que ce soit au sol ou dans les airs », a confié l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse d’avant-match. En conclusion, le technicien portugais a avoué : « C’est une des équipes les plus dures à jouer selon moi. »

Villas-Boas sur les matches en retard, « pas le droit à l'erreur »

Outre le match contre le Montpellier HSC, André Villas-Boas pense également aux deux matches en retard de l'OM, respectivement contre le RC Lens (20 janvier) et l’OGC Nice (à une date non encore fixée). Les Olympiens ont six points de retard sur le leader l’OL. Leur objectif est donc de bien négocier ces matchs, afin de refaire leur retard. Et la consigne de l’entraîneur est claire : « les deux match's en retard sont importants ». Raison de plus pour mettre son équipe en garde : « on n’a pas le droit à l'erreur. Quand on est l'OM, l’équipe en face n’est jamais un cadeau, tous les match's sont compliqués. Il faut qu’on se concentre ».













Par ALEXIS