ASSE : Puel connait bien Pochettino, un bel atout face au PSG

Publié le 06 janvier 2021 à 17:50

L'ASSE de Claude Puel va être la première à se mesurer au PSG de Mauricio Pochettino, ce mercredi soir (21h), au stade Geoffroy-Guichard. C'est loin d'être la première fois que les deux hommes se rencontrent, même si aujourd'hui, un monde semble les séparer. L'entraîneur forézien pourra néanmoins, malgré les absences préjudiciables de Neyou et Camara, distiller des conseils à ses joueurs sur son expérience face au coach argentin.

Claude Puel craint le PSG

Difficile de reprendre, surtout dans la situation de l'ASSE, face à ce PSG "new look", version Mauricio Pochettino. Pour Claude Puel, "c'est une reprise, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais moments pour jouer le PSG", a-t-il concédé en conférence de presse. "Ça reste un match à part. L'an dernier, on les avait joué en Coupe de la Ligue, chez eux (victoire du PSG 6-1), après une période de récupération. Ils vont être reposés." Un mauvais souvenir pour l'entraîneur des Verts, qui sera privé pour cette rencontre d'Yvan Neyou et de Mahdi Camara. L'occasion pour Puel de faire débuter Zaydou Youssouf et Lucas Gourna dans le coeur du jeu. Mais surtout, le technicien stéphanois redoute l'effet Pochettino, malgré la pluie d'absents à Paris, qui se présentera à Geoffroy-Guichard sans Neymar. "En plus, il y a un nouvel entraîneur. Ils vont être très concentrés. Ils vont vouloir se montrer. Nous, on va se concentrer sur nous-mêmes. On a bien fini. On a montré de belles choses. Il faudra rester sur cette voie tout en essayant d'être plus efficaces", a fait remarquer un Claude Puel prudent.

Le coach de l'ASSE connait bien Pochettino

Mais l'entraîneur de l'ASSE a un atout dans sa manche. Même s'ils n'évoluent plus dans les mêmes sphères, Claude Puel et Mauricio Pochettino se sont déjà croisés à plusieurs reprises. Quand le second était encore joueur, dans un premier temps, et l'autre entraîneur du LOSC. C'était lors de la saison 2002-2003 et les Lillois de Puel avait battu les Parisiens de Pochettino (2-1). Un match au cours duquel l'Argentin avait été expulsé. Celui-ci allait prendre sa revanche au retour en donnant la victoire au PSG (1-0), de la tête à la suite d'un corner de Ronaldinho.

C'est une quinzaine d'années plus tard que les deux hommes se sont retrouvés. Mauricio Pochettino est entre temps devenu l'entraîneur de Tottenham, tandis que Claude Puel faisait un break en Angleterre à Southampton puis Leicester. Six rencontres ont opposé les deux coaches, largement à l'avantage du nouveau technicien du PSG. Pochettino s'est en effet imposé à cinq reprises avec ses Spurs. L'entraîneur de l'ASSE n'a battu son homologue qu'à une reprise, en 2017, avec Leicester (2-1). Une expérience dont jouissent peu d'entraîneurs de Ligue 1 et qui pourrait peser dans la balance à l'occasion de l'affrontement entre les deux équipes.













Par Matthieu