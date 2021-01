PSG Mercato : Le Real pourrait acheter Mbappé au rabais

Publié le 06 janvier 2021 à 22:30

Le PSG risque de vivre des mercatos agités dans les mois et années à venir. L'un des plus gros dangers pour le PSG serait de perdre Kylian Mbappé et une information parue aujourd'hui pourrait faire de cette crainte une réalité, d'autant plus que ses courtisans, dont le Real Madrid pourrait l'acheter pour un prix plus que raisonnable.

La valeur de Mbappé a diminué au PSG, une aubaine pour ses courtisans

L'étude de l'Observatoire du football parue ce mercredi va définitivement faire couler beaucoup d'encre. Alors qu'on y apprend que Doku , jeune ailier belge du Stade Rennais, vaut bien plus que Neymar, il semblerait également que les baisses de valeurs vertigineuses soient légion du côté du PSG. En effet, selon le CIES, Kylian Mbappé aurait perdu 44% de sa valeur depuis l'année dernière ! Quasiment la moitié de sa valeur en décembre dernier, ce qui fait que le joueur français n'est estimé qu'à 150 millions d'euros alors qu'il en pesait 265 la saison dernière. Une aubaine pour ses courtisans, comme le Real Madrid qui est souvent associé au club parisien pour Sergio Ramos ces derniers temps et qui est un fan de la première heure du natif de Bondy. Liverpool est encore en embuscade selon The Guardian, qui avance que les rentrées d'argent occasionnées par le partenariat avec Nike renflouent bien les caisses du club anglais.

Les explications de cette baisse

Le classement du CIES est calculé tous les six mois. Joueur le plus cher lors des deux dernières éditions, le numéro 7 du PSG n'est plus que cinquième lors de la dernière édition. Se basant sur des critères sportifs, physiques et contractuels, ce classement n'est pas forcément utilisé lors des transactions intra-clubs. Néanmoins, il permet de dessiner une tendance qui est visible par de nombreux observateurs : Kylian Mbappé semble stagner du côté de Paris. Son contrat expirant en juin 2022 et n'étant pas épargné par les indisponibilités ces derniers temps, le champion du monde voit logiquement sa valeur dégringoler. Pas très grave néanmoins pour le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, qui peut - et qui doit - relancer la machine sous Mauricio Pochettino. Premier extrait de réponse ce soir à Saint-Etienne.













Par Chemssdine