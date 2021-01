ASSE : Claude Puel juge les débuts de Pochettino avec le PSG

Publié le 07 janvier 2021 à 06:00

Investi entraîneur du Paris Saint-Germain samedi, Mauricio Pochettino a dirigé sa première rencontre ce mercredi. Adversaire de l’Argentin, Claude Puel a livré ses impressions sur le premier match de son homologue parisien.

Claude Puel se prononce sur les débuts de Mauricio Pochettino

Pour sa première sortie de l’année, l’AS Saint-Étienne a accroché le Paris Saint-Germain à Geoffroy Guichard. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Romain Hamouma (19e) et Moise Kean (22e) ont été les buteurs de la partie. Cette rencontre comptant pour la 18e journée était également la première de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Entraîneur de l’ASSE, Claude Puel s’est exprimé sur les débuts du technicien argentin. « C’était surtout une première pour lui au niveau de l’ambiance et ce n’est vraiment pas évident, car on joue pour partager des émotions. Mais il s’en est très bien sorti, il a beaucoup d’expérience. Je l’apprécie beaucoup, son staff aussi et je lui souhaite le meilleur dans notre Ligue 1 », a déclaré le coach stéphanois cité par L’Équipe.

Puel entre satisfaction et frustration

Claude Puel s’est également exprimé sur la performance des siens contre le Paris Saint-Germain. Le technicien stéphanois est partagé suite à la prestation de ses poulains. D’une part, il est satisfait par l’attitude de ses joueurs. De l’autre, il estime que ces derniers auraient pu créer la surprise avec plus d’application. « Il y a de la satisfaction pour notre comportement général et un peu de frustration parce qu’on a la sensation qu'on pouvait obtenir un meilleur résultat. Mais il ne faut pas être trop gourmand », a déclaré le coach de l’AS Saint-Étienne. Pour sa prochaine sortie, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Actuel 15e de Ligue 1, le club champenois ne compte qu’un point de retard sur le club ligérien.













Par Ange A.