Mercato OL : un départ en attaque se profile du côté de Lyon !

Publié le 07 janvier 2021 à 11:30

Plus que jamais leader de Ligue 1, l'OL s'apprête à gérer un mercato plus calme que prévu suite aux dernières déclarations de Memphis. Néanmoins, le club n'est pas à l'abri de certains départs, et ce pourrait être le cas pour un autre attaquant de l'effectif rhodanien.

Il plaît à l'Atlético de Madrid et à Simeone

Tout roule du côté de Lyon. Alors que les hommes de Rudi Garcia se sont une nouvelle fois imposés hier face au RC Lens (3-2), ce succès leur permet de rester leader et leur offre même le luxe de prendre trois points d'avance sur leurs poursuivants lillois et parisiens. Une énième victoire qui devrait convaincre certains joueurs, ayant émis des vélléités de départ, de revoir leurs plans pour cet hiver. Cependant, France Football nous a appris mercredi que Moussa Dembélé, actuellement bléssé au bras, pourrait être prêté du côté de l'Atlético de Madrid. Fan du profil du joueur, Diego Simeone aurait érigé l'ancien du Celtic au rang de priorité sur le front de l'attaque. Pour rappel, meilleur buteur des deux dernières saisons de l'OL, le natif de Pontoise sort d'une saison où il a inscrit 22 buts et délivré sept passes décisives mais durant laquelle il a également perdu son statut de titulaire au profit d'attaquants plus mobiles que sont Kadewere et Toko Ekambi. FF ajoute qu'une option d'achat estimée à 35 millions d'euros est incluse dans le deal.

L'OL a des pistes pour le remplacer

Une situation qui déplaît fortement à Dembélé, actuellement indisponible pour encore un mois et demi, qui n'écarte pas un départ du Rhône. En cas de départ de leur attaquant de 24 ans, le board lyonnais a déjà réfléchi à quelques noms et toujours selon l'hebdomadaire français, l'un des noms qui revient avec insistance est celui d'Islam Slimani. Actuellement sous contrat avec Leicester, l'international algérien (68 sélections, 29 buts) ne rentre plus dans les plans de Brendan Rodgers. Passé par Monaco et convaincant durant son passage dans la Principauté, le nom de l'attaquant de 32 ans est souvent cité dans le marché des transferts hexagonal et était déjà ciblé durant le mercato estival par l'Olympique Lyonnais. Le dossier de l'ancien attaquant du Sporting Portugal, qui tente actuellement de résilier son contrat avec les Foxes, ne sera pas simple car Pablo Longoria et l'OM seraient également venus aux renseignements. Du côté de Lyon, on attendra un départ de Dembélé, ou d'un autre attaquant, avant de lançer les grandes manoeuvres pour Slimani.













Par Chemssdine