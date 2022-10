Mercato PSG : Après Messi et Neymar, Al-Khelaïfi sur une star du Barça

Publié par JEAN-LUC D le 18 octobre 2022 à 17:36

Après Neymar en 2017 et Lionel Messi en 2021, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pourrait enrôler une autre star du Barça l’été prochain.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi veut Dembélé pour calmer Mbappé

Malgré une prolongation signée en juillet dernier, qui le lie désormais au Barça jusqu’en juin 2024, Ousmane Dembélé pourrait déjà changer d’air à l’issue de la saison en cours. Selon plusieurs sources proches du dossier, même s’il n’a pas touché de prime à la signature, le milieu offensif de 25 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 50 millions d’euros pour la saison prochaine et dont la moitié de la somme irait directement dans ses poches en cas de départ.

Désormais rassuré par la condition physique de l’international français, le Paris Saint-Germain voudrait le recruter cet été pour calmer son ami Kylian Mbappé qui se sent trahi par sa direction pour des promesses de recrutement non tenues. À l’instar de Neymar et ses 222 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi serait déjà prêt pour payer le prix fixé pour la clause libératoire de Dembélé. Grand fan du natif de Vernon, le président du PSG aimerait le voir associé à Mbappé à la pointe de l’attaque des Rouge et Bleu. Et l’affaire pourrait bien aboutir. Certaines voix en interne militent pour le transfert de l’ancien ailier du Borussia Dortmund.

PSG Mercato : Le Barça prêt à sacrifier Ousmane Dembélé ?

Arrivé en août 2017 contre un chèque de 125 millions d’euros, hors bonus, Ousmane Dembélé pourrait quitter les rangs du FC Barcelone durant le marché des transferts de janvier 2023. Ce mardi, le média Todo Fichajes assure que Mateu Alemany, le directeur du football du club culé, voudrait profiter de la belle cote actuelle du joueur formé au Stade Rennais pour le placer sur le marché cet hiver. Le collaborateur de Joan Laporta aimerait éviter aux Blaugranas de se retrouver dans une situation où, durant l’été, soit à un an de la fin de l’ancien coéquipier de Lionel Messi, le prix de Dembélé ne soit seulement de 50 millions d’euros.

Mateu Alemany militerait donc pour une vente du champion du monde 2018 cet hiver contre une somme plus élévée. Si Xavi compte sur Dembélé, la direction blaugrana privilégierait la progression et l’épanouissement de l’international Raphinha. Avec l’intérêt du Paris Saint-Germain, de la Juventus de Turin, ou encore de Chelsea, le compatriote de Paul Pogba pourrait donc être sacrifié en janvier.