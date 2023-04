Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2023 à 15:01

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pourrait frapper un nouveau gros coup du côté du Barça.

Après un nouveau fiasco en Ligue des Champions, le PSG s’apprête à vivre un nouvel été très mouvementé. Grand fan de l’international français Ousmane Dembélé, le président Nasser Al-Khelaïfi voudrait l’attirer à l’issue de la saison en cours. Malgré une prolongation signée en juillet passé, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais pourrait quitter les rangs du FC Barcelone dès cet été.

Le Champion du monde 2018 étant lié aux Blaugranas jusqu’en juin 2024. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants barcelonais tentent de lui faire signer un nouveau bail pour écarter la menace du PSG, mais aucun accord n’est encore annoncé et Nasser Al-Khelaïfi voudrait en profiter pour le convaincre de venir évoluer au quotidien avec son ami Kylian Mbappé. Aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain pourrait réussir un exploit dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Barça en grande difficultés pour Ousmane Dembélé ?

En effet, selon les informations divulguées ce samedi par le journal Sport, si le FC Barcelone ne veut pas voir Ousmane Dembélé s’en aller librement dans un an, il faudrait peut-être penser à le vendre lors du prochain mercato estival. Le quotidien sportif catalan explique que les négociations pour une prolongation de contrat du joueur de 25 ans seraient désormais arrêtées avec les dirigeants du Barça.

Toujours confronté à des problèmes financiers, le leader du Championnat espagnol n’aurait pas les coudées franches pour offrir un nouveau contrat revalorisé à Dembélé. Joan Laporta et la direction barcelonaise étant engagé dans une réduction de la masse salariale dans le but de faire revenir Lionel Messi. Après Neymar et Messi, le PSG pourrait réussir un nouvel exploit retentissant au sein de l’effectif des Blaugranas.

Affaire à suivre...