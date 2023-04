Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 00:13

Régulièrement annoncé dans les plans du PSG à l’approche de chaque période de transferts, Ousmane Dembélé est encore très loin d’un départ du FC Barcelone.

Un an après l’avoir snobé pour prolonger son contrat en faveur du Barça, Ousmane Dembélé serait encore sur le point d’infliger une nouvelle désillusion au Paris Saint-Germain. À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Luis Campos ferait de Victor Osimhen sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Conscient que la partie ne s’annonce pas du tout facile pour l’attaquant du Napoli, le conseiller football du Paris SG serait prêt à jeter toutes ses forces sur le recrutement d’Ousmane Dembélé, à en croire les informations de Don Balon.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2024, l’international français pourrait bien changer d’air à l’issue de la saison afin d’éviter un départ libre dans un an. Piste de longue date du Qatar, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais pourrait donc faire l’objet d’une offensive du PSG cet été. Surtout que son entente avec Kylian Mbappé chez les Bleus plairait énormément au sein de la direction parisienne. Cependant, Ousmane Dembélé ne semble pas encore chaud pour revenir en Ligue 1.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé d’accord pour prolonger au Barça

Recruté à l’été 2017 contre un chèque de 145 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a retrouvé du sourire sous les ordres de Xavi Hernandez et n’exclut plus de s’engager sur la durée avec le FC Barcelone. En effet, selon les renseignements recueillis par le Mundo Deportivo, le club catalan souhaiterait voir son numéro 11 parapher un nouveau bail pour se protéger de l’intérêt des clubs dépensiers comme le Paris Saint-Germain et Manchester United, qui surveilleraient avec attention sa situation depuis des mois.

Et malgré des contraintes liées au fair-play financier instauré par la Ligue espagnole, le Barça tiendrait déjà un accord de principe avec Dembélé pour renouveler son bail. Même si le leader du Championnat espagnol n’exclut pas de recevoir une importante offre pour le Champion du monde 2018 durant l’été, le natif de Vernon ne figure pas sur la liste des potentiels transferts de cet été. Xavi considérant le Français de 25 ans comme une pièce maitresse de son système de jeu. Le PSG est donc prévenu.