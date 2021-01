OGC Nice Mercato : Mise au point d'Arsenal pour Saliba

Publié le 07 janvier 2021 à 20:00

William Saliba a été prêté par Arsenal à l'OGC Nice pour six mois, soit jusqu’au 30 juin 2021. Malgré la précision du club azuréenne, la rumeur d’un possible long bail du défenseur sur la Côte d’Azur a circulé mercredi. Arsenal a immédiatement fait une mise au point sur l’avenir du joueur formé à l’ASSE.

OGC Nice : Saliba attendu par Arteta à Arsenal dès l'été

Prêté à l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison, William Saliba a joué son premier match, mercredi soir. Sa nouvelle équipe a été battue (2-0) par le Stade Brestois, dans le Finistère, lors de la 18e journée de Ligue 1. Malgré cette défaite, le jeune défenseur a tiré son épingle du jeu. Il a récolté la note de 6 sur 10 selon L’Équipe. Bien avant sa première avec le Gym, l’ancien joueur de l’ASSE avait été au centre d’une rumeur l’annonçant pour longtemps chez les Aiglons. Le journal sportif avait évoqué un prêt qui pourrait aller jusqu’en juin 2022, soit de 18 mois. Cette information a vite été démentie par le manager général des Gunners. « William Saliba doit jouer autant de matchs que possible pour être prêt pour nous dès la saison prochaine. Il reviendra pour la pré-saison », a-t-il précisé. « Il sera avec nous, et j’espère qu’il reviendra après avoir joué un certain nombre de matchs », a insisté le technicien espagnol d’Arsenal.

William Saliba parti pour s'aguerrir à Nice

William Saliba a fait l'objet d'un prêt, car il n'a pas de temps de jeu à Arsenal, club qu'il a rejoint à l'été 2020. Toute la première partie de la saison, il n'a fait aucune apparition avec l'équipe de Mikel Arteta. Il a cependant disputé six matchs avec l'équipe réserve en Premier League 2. Revenu en Ligue 1, l'arrière de 19 ans a pris la place de Dante au coeur de la défense de l'OGC Nice. Arteta ne devrait donc pas se faire de souci pour le temps de jeu, car William Saliba a déjà joué 90 minutes, quelques jours seulement après son arrivée chez les Aiglons.













Par ALEXIS