Stade Rennais Mercato : Un jeune va être prêté en Ligue 1

Publié le 07 janvier 2021 à 16:00

Le Stade Rennais s'attend à un mercato hivernal tranquille après avoir été particulièrement actif cet été. Mais quelques ajustements pourraient néanmoins être faits, soit du point de vue de prêts non concluants, soit pour des prêts de jeunes joueurs en manque de temps de jeu. Et en ce sens, l'une des pépites du SRFC pourrait partir s'aguerrir six mois dans un autre club de Ligue 1.

Le Stade Rennais doit faire quelques ajustements

Le Stade Rennais n'est pas complètement guéri, comme en témoigne le triste match nul concédé sur la pelouse du FC Nantes (0-0). Les Rouge et Noir n'ont pas été, une nouvelle fois, très inspiré dans les 30 derniers mètres adverses et n'ont su trouver la faille face à des Canaris solides et arcboutés sur le but. Pas de quoi inquiéter Julien Stéphan, qui a quand même paru frustré de la prestation de ses joueurs. Pas de quoi non plus changer les plans du SRFC pour le mercato hivernal. Après d'importants changements lors de l'été, Rennes devrait mettre la pédale douce pour la fenêtre de transferts qui vient de s'ouvrir. Il n'y aura pas de grosses dépenses, ont prévenu Nicolas Holveck, le président du club breton, et Florian Maurice, son directeur sportif. Tout au plus, quelques ajustements seront faits.

Une jeune pépite prêtée en Ligue 1 ?

Cela pourrait notamment être le cas de Dalbert, prêté par l'Inter Milan et qui n'apporte pas satisfaction. Le latéral pourrait essayer d'aller voir ailleurs afin de trouver du temps de jeu et le Stade Rennais pourrait mettre fin à son prêt si une bonne opportunité se présente pour le joueur. Le club breton ne veut pas non plus répondre trop vite aux offres des clubs européens. L'AS Roma est notamment particulièrement intéressé par Brandon Soppy, mais le Stade Rennais ne veut pas céder son latéral plein d'espoir et a refusé de nouvelles offres italiennes. Enfin, selon Loïc Tanzi, journaliste pour RMC Sport, "Yann Gboho va être prêté avant la fin du mercato. L'attaquant rennais (19 ans) souhaite rester en Ligue 1 durant les six prochains mois". Un premier départ potentiel pour un joueur cet hiver, qui irait s'aguerrir en L1 dans un club qui lui offrirait plus de temps de jeu que chez les Rouge et Noir. Yann Gboho a récemment prolongé au SRFC jusqu'en 2023 et Julien Stéphan compte bien sur le joueur pour les années à venir.













Par Matthieu