OL Mercato : Jean Lucas en approche au FC Nantes de Domenech

Publié le 07 janvier 2021 à 19:30

Mis sur le marché des transferts par l'OL, Jean Lucas devrait jouer avec un autre club en 2021. Rudi Garcia ne compte pas sur lui et la Direction du club rhodanien lui a donné un bon de sortie. Le FC Nantes serait bien parti pour recueillir le milieu de terrain.

OL : Jean Lucas devrait rebondir au FC Nantes

Depuis que l'OL a annoncé officiellement que Jean Lucas a été autorisé à trouver un club où il pourrait avoir du temps de jeu, le FC Nantes a manifesté son intérêt. Nommé à la place de Christian Gourcuff, Raymond Domenech apprécie bien le profil du Brésilien. Le nouveau coach des Canaris a, semble-t-il, donné un coup d’accélérateur au dossier du joueur lyonnais. D’après les révélations de l'Insider Mohamed Toubache-Ter, confirmées par le journal régional Ouest-France, le FCN est en passe de se faire prêter les services de Jean Lucas pour six mois, sans option d'achat. Sollicité par le RC Strasbourg, le Stade Brestois ou encore les Girondins de Bordeaux, le Brésilien de 22 ans devrait finalement rebondir au FC Nantes, si l’on en croit les sources.

Jean Lucas poussé dehors par son compatriote Lucas Paqueta

L'OL a recruté Jean Lucas à Flamengo à l’été 2019. Il est arrivé dans les bagages de ses compatriotes Sylvinho et Juninho. Le premier avait été nommé entraîneur des Gones à la succession de Bruno Genesio et le deuxième directeur sportif en mai 2019. En une saison et demie à Lyon, il a porté le maillot des Lyonnais 25 fois, pour 3 buts et une passe décisive. Acheté à 8 M€, le natif de Rio de Janeiro vaut désormais 4,5 M€. Il est sous contrat dans la capitale des Gaules jusqu’en juin 2024. Notons que Jean Lucas a été poussé dehors par son compatriote Lucas Paqueta (23 ans), recruté par l'OL à l'AC Milan à l'été 2020.













Par ALEXIS