ASSE Mercato : Du nouveau dans le dossier prioritaire Edgar Ié

L'ASSE est active sur tous les plans à l'occasion de ce début de mercato hivernal. Dans le sens des arrivées, comme dans celui des départs, mais aussi au sujet des prolongations de contrat, l'AS Saint-Etienne mise sur tous les bons coups pour se renforcer avec l'objectif de décoller rapidement du bas de classement en Ligue 1. Et le dossier Edgar Ié avance.

La piste d'un défenseur avance pour l'ASSE

Le prêt de William Saliba à l'OGC Nice a été un vrai coup dur pour l'ASSE. Claude Puel et son staff espéraient bien faire revenir le défenseur d'Arsenal pour finir la saison, mais l'ex-Stéphanois a snobé son ancienne équipe pour rejoindre la Côte d'Azur. Il a donc fallu réactiver certaines pistes et faire contre mauvaise fortune bon coeur. La première idée des Verts a été de prolonger le prêt de Panagiotis Retsos, comme l'affirme le spécialiste du mercato, Manu Lonjon, sur Eurosport. "Il y avait une rumeur sortie, qui disait que Sainté voulait discuter avec son club, le Bayer Leverkusen, pour casser le prêt. C'était faux et d'autant plus faux que Puel aime beaucoup ce profil. Et si négociations il y a, c'est plutôt pour prolonger d'un an le prêt de Retsos, avec option d'achat. Claude Puel croit vraiment dans le joueur, qui s'est blessé après avoir faire un premier vrai bon match."

Un Stéphanois en Turquie pour négocier

Mais l'autre piste de recrutement de l'ASSE concerne le défenseur de Trabzonspor, Edgar Ié. "C'est une piste exacte, comme celle de Mostafa Mohamed. Des négociations sont en cours. Petite indiscrétion : ces dernières heures, un membre de Saint-Etienne s'est rendu sur place pour essayer d'accélérer les négociations", a révélé Manu Lonjon. Mais "les discussions sont compliquées pour plusieurs raisons", explique le journaliste. "La première est que Saint-Etienne a peu de moyens donc négocie très fort." Une première offre de 1 million d'euros aurait été déposée par l'ASSE, augmentée à 1,5 millions d'euros. Mais la somme semble toujours insuffisante pour convaincre les dirigeants de Trabzonspor de convaincre Edgar Ié, 26 ans et passé par le LOSC, de rejoindre l'AS Saint-Etienne en Ligue 1.













