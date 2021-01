LOSC : Weah, une surprise de Galtier se précise contre Nîmes

Publié le 09 janvier 2021 à 02:00

Défait par le SCO Angers lors de sa dernière sortie, le LOSC sera opposé au Nîmes Olympique ce samedi. Privé de quelques éléments, le coach du Lille OSC entend repositionner Timothy Weah contre les Crocos.

Objectif victoire pour le LOSC contre Nîmes

Le Lille OSC a raté son entrée en matière en 2021. Mercredi, le LOSC s’est incliné à domicile contre le SCO Angers (1-2). Co-leader du championnat avant cette contreperformance, le club nordiste est descendu à la 3e place suite à ce revers. Les Dogues comptent le même nombre de points que le PSG, actuel dauphin de Lyon. C’est donc pour reprendre leur marche en avant que Christophe Galtier et ses poulains se rendent ce samedi aux Costières. Auteur de 3 buts et une passe décisive cette saison, Timothy Weah est particulièrement déterminé à jouer contre Nîmes. L’attaquant américain est « prêt à jouer à n’importe quel poste ». « Devant, au milieu, derrière, cela n’a pas d’importance pour moi », confiait-il vendredi en conférence de presse.

Vers une reconversion de Weah contre les Crocos ?

Le message de Timothy Weah a visiblement été entendu par Christophe Galtier. Plus tard devant la presse, le coach du Lille OSC a évoqué la possibilité d’aligner l’attaquant américain au poste d’arrière droit. Contre Nîmes, le technicien lillois sera encore privé de Zeki Celik, le titulaire au poste, et de sa doublure Jérémy Pied. Non satisfait de la performance de Tiago Djalo contre Angers, l’entraîneur du LOSC pourrait donc tenter un coup avec Weah. « Tim, est un joueur plein de potentiel, avec du feu dans les jambes, un bon footballeur [...] Je sais qu’il acceptera de jouer à n'importe quel poste, à partir du moment où il sera sur le terrain. C’est un bon coéquipier, je sais que je peux compter sur lui dans différents registres », a confié Christophe Galtier.













Par Ange A.