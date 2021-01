OL Mercato : Atlético, Dembélé, Slimani, Juninho déballe tout

Publié le 10 janvier 2021 à 06:00

Après le match nul de l’ OL contre le Stade rennais, Juninho a fait le point sur les dossiers chauds de Lyon. Le directeur sportif lyonnais a notamment ouvert la porte à un transfert de Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais est annoncé à l’Atlético Madrid.

OL Transfert : Un accord pour Moussa Dembélé dans les tuyaux ?

Samedi, l’Olympique lyonnais est allé arracher un match nul sur la pelouse du Stade rennais. Memphis Depay (79e) et Jason Denayer (82e) ont permis à Lyon de ramener un point de Rennes. Pour ce match, Rudi Garcia était encore privé de Moussa Dembélé. L’avant-centre lyonnais avait été victime d’une fracture du bras et est en instance de départ. Une tendance confirmée par Juninho. Le dirigeant lyonnais a confirmé l’intérêt de l’Atlético Madrid pour Dembélé. Il n’exclut pas un départ du buteur cet hiver. « Il n’y a rien de fait mais on discute avec l’Atlético et je pense que Moussa est tombé d’accord avec l’Atlético […] Je compte toujours sur lui mais Moussa est venu nous voir et il pense que c'est le moment de changer d’équipe. Ce ne serait pas bien de retenir un joueur qui n’a pas envie de vivre de façon intense les cinq mois à venir », a révélé le directeur sportif rhodanien au micro de Téléfoot.

Juninho confirme pour Slimani

Alors qu’un départ de Moussa Dembélé pourrait survenir cet hiver, l’ OL a déjà ouvert la succession de son numéro 9. Dans sa sortie, Juninho a notamment confirmé la piste menant à Islam Slimani. L’attaquant algérien est en fin de contrat à Leicester City et vit des derniers mois compliqués chez les Foxes. Il n’a disputé qu’une seule rencontre (19 minutes) depuis le début de saison. L’ancien du Sporting serait d’accord pour poser ses valises à Lyon selon Juninho. « Il a envie de venir chez nous, à l’ OL, mais il n’y a rien de fait pour le moment », a assuré le Brésilien.













Par Ange A.