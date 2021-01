OL Mercato : Rudi Garcia tranche sur le cas Moussa Dembélé

Publié le 09 janvier 2021 à 00:00

Bien que blessé, Moussa Dembélé suscite la convoitise d’un cador de Liga. À la veille du choc contre le Stade rennais, Rudi Garcia s’est prononcé sur un éventuel départ de son attaquant.

Rudi Garcia se prononce sur Moussa Dembélé

Meilleur buteur de l’Olympique lyonnais la saison dernière (24 réalisations), Moussa Dembélé est dans le dur cette saison. Il ne compte qu’un seul but en 16 apparitions cette année. Victime d’une fracture du bras, l’avant-centre lyonnais va encore manquer quelques semaines de compétition. Malgré sa mauvaise passe, le natif de Pontoise intéresse un géant espagnol. Suite au départ de Diego Costa, l’Atlético Madrid a coché le nom du Lyonnais pour renforcer son attaque. Vendredi, Rudi Garcia s’est prononcé sur un éventuel transfert de Dembélé à Madrid. Le coach de l’OL souhaite conserver son poulain. « Il fait partie des joueurs importants. Bien sûr, on préfère le garder, après on verra. Ce qui est sûr, c’est que si des joueurs ont des velléités de départ, notamment Moussa, il faudra les remplacer. Ca me paraît logique », a confié le technicien selon les propos relayés par Foot Mercato.

La succession de Dembélé déjà ouverte à Lyon ?

Comme Memphis Depay, Moussa Dembélé est donc susceptible de quitter l’Olympique lyonnais cet hiver. Le nom de l’Algérien Islam Slimani est évoqué pour compenser un éventuel départ au niveau de l’attaque lyonnaise. En fin de contrat à Leicester City, l’avant-centre de 32 ans est dans le dur pour sa dernière année chez les Foxes. Il n’a disputé qu’une seule rencontre depuis le début de saison (19 minutes). Un prêt avec option d’achat est évoqué pour l’international algérien. Pour le moment, Rudi Garcia se refuse de commenter une éventuelle arrivée de Slimani à Lyon. Le coach lyonnais espère garder son numéro 9 actuel. « Je n’en sais rien. Ce n’est pas le plus important. Je préférerai qu’il reste », a poursuivi l’entraîneur lyonnais.













Par Ange A.