ASSE Mercato : Le successeur de Xavier Thuilot déjà trouvé ?

Publié le 11 janvier 2021 à 10:00

Dans un communiqué officiel, l'ASSE a indiqué le départ de Xavier Thuilot de son poste de Directeur général, le dimanche 10 janvier 2021. Quelques heures après l’annonce officielle, le club ligérien semble avoir trouvé son remplaçant.

ASSE : Soucasse pressenti à la place de Xavier Thuilot

« Xavier Thuilot quitte l'ASSE. Le club le remercie pour le travail accompli en tant que directeur général des services et lui souhaite plein réussite dans ses futurs projets professionnels », a communiqué l’AS Saint-Étienne, dimanche. Ce lundi, Le Progrès annonce un ancien joueur de l'ASSE pour succéder à Xavier Thuilot. « Jean-François Soucasse devrait remplacer Xavier Thuilot au poste de Directeur général. L'ASSE pourrait officialiser son arrivée au poste de directeur général, en début de semaine », a indiqué le quotidien régional. Proche de Claude Puel, Xavier Thuilot (53 ans) avait été nommé DG de l'AS Saint-Étienne en octobre 2019. Il avait succédé à Frédéric Paquet. Il a donc finalement passé 15 mois au poste, dans le Forez. Les Verts sont 16es de Ligue 1 à la mi-saison et sont menacés de relégation, au moment du départ de Xavier Thuilot.

Qui est Jean-François Soucasse ?

Jean-François Soucasse (48 ans) est un ancien joueur de l'ASSE. Il a porté les couleurs stéphanoises pendant trois saisons entre 1995 et 1998. Il a joué 25 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Verts. Natif de Toulouse, il avait précédent évolué sous le maillot du Téfécé (1991-1995). Ayant pris sa retraite sur le terrain en 2000, l’ancien milieu défensif a effectué sa reconversion au Toulouse FC. Il était devenu directeur du centre de formation en 2001. En 2004, il avait été nommé directeur général adjoint pendant quatre ans, avant de devenir directeur général du club. Après 10 ans, Jean-François Soucasse a quitté le club toulousain l’été dernier, à l’arrivée du nouveau président Damien Comolli et du fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners19.













Par ALEXIS