PSG Mercato : Un gros dossier cher à Pochettino avance vite !

Publié le 11 janvier 2021 à 12:00

Mauricio Pochettino a remporté son premier succès en tant qu'entraîneur du PSG, avec une large victoire, certes peu convaincante dans le jeu, face au Stade Brestois (3-0) au Parc des Princes. Plus les matches passent et plus l'entraîneur argentin cible mieux les manques de son effectif et compte agir vite sur le marché des transferts. Et l'ancien coach de Tottenham a une piste qu'il apprécie particulièrement, dont le dossier semble avancer très vite.

Pochettino désigne la cible numéro un du PSG

Le PSG de Mauricio Pochettino n'a pas vraiment le temps de la réflexion depuis la prise de fonction du technicien sud-américain. Ce dernier doit gérer deux fronts : le sportif, avec des matches qui s'enchaînent tous les trois jours et déjà la possibilité pour Pochettino de remporter son premier trophée, mercredi contre l'OM. Et le mercato, dont le PSG veut profiter pour améliorer son effectif à la fois pour la seconde partie de saison et la Ligue des champions, ainsi que pour préparer l'exercice 2021-2022. En ce sens, si l'Argentin a coché le nom de son ancien joueur Dele Alli, c'est un autre participant à la Premier League qui a tapé dans l'oeil du coach du Paris Saint-Germain. En effet, annoncé sur le départ, Paul Pogba reste, avec l'arrivée de Pochettino, la cible numéro un du PSG au milieu de terrain. Et le départ du joueur de Manchester United est tout proche.

L'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, avait lâché une bombe début décembre à Tuttosport. "Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato", avait déclaré le célèbre agent. Avant de désamorcer, quelques jours plus tard : "Je parlais de l'été prochain. En Angleterre, le sujet Pogba est très sensible, peut-être un peu trop. C'est très difficile de voir de gros clubs réaliser ce genre de transferts en janvier. On verra ce qu'il se passera l'été prochain."

Mercato : Paris a un coup d'avance sur la concurrence

Pourtant, le PSG est agressif sur le dossier. La presse italienne et anglaise assure que Paul Pogba est très proche des champions de France, malgré une grosse concurrence. Le Daily Star avait révélé ce week-end que le joueur de Manchester United plaisait énormément à Mauricio Pochettino, une information confirmée par Sky Sports. Mais le Paris SG et Leonardo ne sont pas les seuls sur le coup. Le Real Madrid mais surtout la Juventus sont aussi sur le dossier. Mais pour Calcio Mercato, Turin est très en retard pour Pogba. Le média transalpin estime que Paris est bel et bien le grand favori pour s'attacher les services du champion du monde 2018. Le Real pourrait même être le grand perdant de cette opération. Car il pourrait voir ses deux cibles filer sous d'autres cieux : Pogba irait au PSG et Manchester United ferait tout pour court-circuiter les Madrilènes pour le transfert du Rennais Eduardo Camavinga. Le retour aux sources de Paul Pogba pourrait donc être imminent...













Par Matthieu