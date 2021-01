PSG Mercato : nouvelle décision pour l'avenir de Neymar

Publié le 11 janvier 2021 à 13:30

Le PSG est contraint de se passer de son meilleur joueur depuis des semaines. Neymar, blessé face à l'OL en Ligue 1 et indisponible depuis décembre, devrait cependant bientôt revenir sur le banc. La question de son retour sur le terrain n'est pourtant pas la seule qui préoccupe le PSG en ce moment. Depuis des mois, Il est question de l'avenir du joueur au club et il semblerait y avoir du nouveau dans ce feuilleton.

Neymar : restera, ne restera pas ?

Depuis le départ de Neymar du Barça, le cordon ne semblait pas tout à fait coupé, et l'hypothèse du retour du Brésilien en Catalogne revient encore régulièrement. Pourtant, le PSG n'a jamais changé de discours, publiquement au moins, concernant sa volonté de garder de Neymar. Le joueur dont le contrat s'achève en 2022 n'a lui, pas encore pris de décision, prolongeant le suspense dans ce feuilleton. Le Barça ne désespère pas de le voir revenir lors des prochains mercato, mais étant donné la situation financière et les bouleversements internes du club, Neymar ne serait pas vraiment la priorité des Barcelonais. Le départ de Tuchel et l'arrivée de l'Argentin Pochettino pourraient bien finir par convaincre le Brésilien de prolonger son histoire à Paris. Dans ce sens, le PSG vient de mettre un coup d'accélérateur dans le dossier Neymar.

La volonté du PSG

Ce dimanche sur la chaine Téléfoot, le journaliste Julien Maynard donnait l'information selon laquelle le PSG s'apprêtait à formuler une première offre de prolongation à Neymar. Selon lui les discussions avec le joueur ont déjà débuté depuis plusieurs semaines et le club serait optimiste quant à l'issue des négociations. Même écho donné sur Eurosport 1 où la journaliste et spécialiste brésilienne Isabela Pagliari a confirmé que des discussions étaient en cours entre le club et le joueur, "Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le Paris SG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club. Les prochains jours vont être importants au niveau des prolongations", a déclaré la journaliste. Les négociations risquent cependant d'être longues et malgré la confiance affichée par le club. il est encore trop tôt pour en prévoir l'issue. Le PSG devra aussi dans les prochaines semaines, gérer le cas de la prolongation de Mbappé. Leonardo a du pain sur la planche.













Par Hind