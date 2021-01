RC Lens Mercato : Un crack lensois file vers l'AC Milan ?

Publié le 11 janvier 2021 à 14:45

En quête d’un défenseur central, l’AC Milan aurait coché le nom de Loïc Badé du RC Lens. Les Rossoneri pisteraient le jeune arrière lensois, au cas où le dossier de leur cible prioritaire, Mohamed Simakan, se solde par un échec cet hiver.

RC Lens : Loïc Badé en plan B de l'AC Milan

L’AC Milan suivrait Loïc Badé de près ces derniers jours, afin de pallier le dossier Mohamed Simakan qui traîne depuis des semaines. Le défenseur central ou arrière droit du RC Strasbourg est la priorité du club lombard au mercato. Mais face à l’exigence élevée des dirigeants alsaciens, leurs homologues transalpins se seraient tournés vers le jeune défenseur des Sang et Or. Ce dernier a été supervisé plusieurs fois en Ligue 1 par les scouts milanais, en vue d’un probable transfert, selon les révélations de chaîne Téléfoot. Rappelons que les Strasbourgeois réclament au moins 15 M€ comme indemnité pour le transfert de Mohamed Simakan. Le Président Marc Keller se montre d'ailleurs intransigeant sur le transfert de sa pépite Franco-Guinéenne.

Loïc Badé, un crack du Racing Club

Aussi polyvalent et jeune que Mohamed Simakan (20 ans), Loïc Badé est un crack au RC Lens. Pour preuve, il a disputé 16 des 18 matchs joués par le club promu en Ligue 1, lors de la première moitié de la saison actuelle. Cela, pour autant de titularisations. Il a donc manqué deux rencontres, mais pour un carton rouge la première fois et une accumulation de cartons jaunes la deuxième fois. Le défenseur de 20 ans est arrivé au Racing Club de Lens, l’été dernier, en provenance du Havre AC (son club formateur), mais libre de tout engagement. Sa valeur actuelle sur le marché des transferts est estimée à 6 M€. Toutefois, le RCL le vendrait à plus de ce montant, si l’AC Milan décide de passer à l’offensive.













Par ALEXIS