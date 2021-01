OM Mercato : Pablo Longoria tente un coup de maître !

Publié le 11 janvier 2021 à 18:00

A la recherche active d'un attaquant cet hiver pour pallier aux tristes carences de Dario Benedetto et Valère Germain, l'OM multiplie les pistes plus ou moins intéressantes. La dernière en date proviendrait de Portugal et ciblerait un ancien attaquant formé au FC Barcelone.

Le mercato de l'OM s'accélère

L'hiver est décidément chaud malgré la neige présente dans les Bouches-du-Rhône. Le cas du latéral droit bouclé avec l'arrivée d'un Pol Lirola qui devrait passer sa visite médicale ce lundi, il ne reste plus qu'un dossier au mercato, et pas des moindres, du côté des dirigeants olympiens : celui du fameux grand attaquant. Désabusé suite aux mauvaises performances de Germain et surtout de Benedetto, la recherche d'un attaquant est passé de bonus à nécessité. Alors que les pistes se multiplient aux quatre coins de l'Europe, l'Olympique de Marseille ne peut se permettre de mettre une grande somme sur leur quête d'un attaquant. Les cibles que sont Milik et Laborde étant bien trop onéreuses, le board marseillais aurait décidé de se pencher sur des joueurs plus accessibles.

Abel Ruiz a encore du potentiel

Parmi les joueurs moins chers, il y a deux choix : les vétérans expérimentés ou les jeunes à grand potentiel ayant échoué lors de leurs premières expériences. Cette dernière possibilité est le cas d'Abel Ruiz. Présenté comme une jeune pépite à ses débuts à la Masia, ce jeune attaquant de 20 ans est parti de la Catalogne cet été en direction de Braga. Un flop dont le club portugais voudrait se débarrasser, étant donné que le jeune espagnoln'a disputé que 221 minutes de jeu cette saison avec le club portugais. Selon AS, Pablo Longoria voudrait recruter Ruiz, dont la clause libératoire s'élève à 45 millions d'euros. Un chiffre qui sera forcément vu à la baisse tant la situation d'échec du buteur espagnol a atteint son paroxysme ces derniers temps.













Par Chemssdine