OM : Deux joueurs marseillais encore pointés du doigt

Publié le 11 janvier 2021 à 20:00

L'OM a été accroché par le Dijon FCO (0-0), barragiste, lors de la 19e journée de Ligue 1. Revenu sur la contre-performance des Olympiens, Nicolas Filhols n’a pas du tout été tendre avec l’avant-centre Dario Benedetto.

OM : Benedetto et Valère Germain critiqués

L'OM n’a pas fait mieux qu’un match nul contre le Dijon FCO, lors du dernier match de la manche aller du championnat. Titulaire en pointe de l’attaque, Dario Benedetto a été transparent durant une heure de jeu, avant sa sortie et l’entrée de Valère Germain. Ce dernier également n’a pas été capable d’offrir la victoire à l’Olympique de Marseille. Les deux attaquants ont essuyé les critiques Nicolas Filhols sur Football Club de Marseille. « Encore un match compliqué pour Dario Benedetto. Il avait retrouvé le chemin des filets en fin d’année dernière après un début de saison catastrophique. Il a encore été transparent et peu inspiré. Il a été maladroit dans ses choix. Il est en difficulté », a-t-il noté, avant de comparer le rendement des deux attaquants. « Même l’entrée de Valère Germain n’arrange pas son cas. Germain a été largement meilleur et plus utile dans le jeu, notamment dans les déviations », a constaté le journaliste, donnant ainsi raison à l’entraîneur de l'OM. « André Villas-Boas veut un attaquant et on comprend pourquoi », a glissé Nicolas Filhol. Dario Benedetto a inscrit 3 buts en 16 matchs disputés en championnat, soit le même nombre que Valère Germain qui a, lui, joué 15 matchs.

L'OM affronte le PSG, mercredi

Les Marseillais avaient infligé une défaite (1-0) aux Parisiens au Parc des Princes, lors de la 3e journée de Ligue 1, le 13 septembre 2020. Quatre mois plus tard, le PSG et l'OM se retrouvent pour le Trophée des champions, ce mercredi (21h) au stade Bollaert à Lens. Muet depuis le 12 décembre 2020, l'avant-centre argentin sera scruté contre le club de la capitale. Les Marseillais affronteront le Nîmes Olympique ensuite, samedi (17h), au Vélodrome, lors de la 20e journée de la Ligue 1.













Par ALEXIS