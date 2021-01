Mercato OM : Un Marseillais sans langue de bois sur son futur

Publié le 08 janvier 2021 à 19:15

Valère Germain était en conférence de presse ce vendredi à l'occasion du déplacement de l'OM du côté de Dijon pour y défier le DFCO, samedi (21h) pour la 19e journée de Ligue 1. L'attaquant marseillais en a profité pour faire un point franc et complet sur son avenir.

L'OM est à la recherche d'un attaquant

Cinquièmes en Ligue 1, l'Olympique de Marseille réalise une saison globalement correcte en championnat. Pas rassasiés, les dirigeants phocéens comptent améliorer certains secteurs de jeu. Et alors que la recherche d'un latéral droit est une nécessité, le véritable chantier ciblé par Pablo Longoria est celui de l'attaquant. Discutant avec de nombreux joueurs, L'OM est à la recherche d'un avant-centre capable de faire mieux que l'insuffisant Dario Benedetto. Alors que André Villas-Boas dispose pourtant de Kostas Mitroglou et de Valère Germain, le club ne compte pas sur eux et voudrait s'en débarrasser au plus vite.

Logique pour les deux mais pas pour les mêmes raisons. Pendant que l'attaquant grec fait acte de présence, l'ancien monégasque compte déjà trois buts en Ligue 1 et vient de marquer encore ce mercredi face à Montpellier. Conscient d'être blacklisté et qu'un attaquant est recherché par l'OM, le fils de Bruno Germain reste concentré sur le football : "Le coach m'a mis à différents postes, j'essaye d'apporter le plus possible. Je ne sais pas si je jouerais moins si quelqu'un arrive ou pas, je me focalise sur le match de samedi pour le moment."

Un départ cet hiver est exclu pour lui

Illogique pour son apport dans la rotation marseillaise, la vente de Germain reste néanmoins logique du fait de l'expiration du contrat de l'ancien Niçois en juin. Une situation qu'il a l'air de bien vivre et de vouloir vivre jusqu'au bout, mercato ou pas : "Je suis focus sur le quotidien parce qu'on a quelque chose de bien à aller chercher ensemble. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Je suis en fin de contrat, je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs. Pourquoi pas rester ici ? J'aimerais aussi découvrir un autre pays avant la fin de ma carrière pour découvrir une culture différente et apprendre une autre langue. Un départ en janvier ? Ce n'est pas d'actualité. Personne ne m'a dit qu'il fallait que je parte Le coach a confiance en moins. Si quelqu'un vient me dire que je doive partir, on verra. Je suis concentré sur les six derniers mois." La balle est donc dans les pieds de l'OM mais Germain, lui, compte bien rester à Marseille cet hiver.













Par Chemssdine