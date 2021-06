ASSE Mercato : Ça se confirme pour un buteur de National

Publié par Ange A. le 05 juin 2021 à 07:30

L’AS Saint-Étienne espère signer un véritable buteur cet été. La direction de l’ ASSE aurait coché le nom du meilleur buteur de National pour renforcer son secteur offensif. Mais le club ligérien semble déjà distancé sur cette cible par un concurrent de Ligue 2.

Pisté par l’ ASSE, un buteur vers la Ligue 2 ?

Avec seulement 42 buts inscrits en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a terminé parmi les pires attaques du championnat. Le flop Anthony Modeste sur le départ, la direction de l’ ASSE espère recruter un véritable goléador lors du mercato estival. Mais comme ces derniers mois, les moyens limités des Verts constituent un obstacle majeur dans ce dossier de recrutement. Claude Puel doit s’intéresser à des cibles à moindre coût et souvent évoluant dans des ligues inférieures. Sociétaire de LB Châteauroux, Andrew Jung coche les deux cases. Seulement, la direction du club ligérien devra s’activer pour recruter le meilleur buteur de National (21 réalisations et 4 offrandes en 30 matchs). L’Équipe confirme que l’AS Nancy, également intéressée par l’attaquant de 23 ans, a déjà pris de l’avance dans ce dossier. Le pensionnaire de Ligue 2 aurait déjà transmis une offre à hauteur de 300 000 euros pour Jung.

Jung toujours à la portée des Verts

Si la même source indique qu’Andrew Jung n’est pas insensible à l’intérêt de Nancy, il n’est pas certain que Châteauroux soit satisfait de la proposition du club lorrain. La valeur de Jung étant estimée à 750 000 euros sur Transfermarkt, le club castelroussin attendrait un montant supérieur aux 300 000 euros proposés par l’ASNL. Intéressée par le meilleur buteur de National, l’ ASSE a donc encore un coup à jouer si elle parvient à répondre aux exigences de La Berrichonne. Recruté en 2019, il ne reste plus qu’un an de contrat à Andrew Jung avec Châteauroux.