ASSE Mercato : Un buteur de National proche de filer à Sainté

Publié par Ange A. le 04 juin 2021 à 09:30

Dans sa quête de recrue low-cost, l’AS Saint-Étienne s’intéresse au meilleur buteur de National. Mais l’ ASSE serait déjà larguée dans ce dossier par un club de Ligue 2.

L’ ASSE sur le meilleur buteur de National

Les priorités de Claude Puel pour le mercato estival sont connues. Le coach de l’AS Saint-Étienne souhaite recruter un nouveau défenseur et un véritable buteur en attaque. Mais une fois de plus, l’ ASSE devra faire avec la modicité de ses moyens financiers. À défaut de signer des recrues en prêt, les Verts s’intéressent à des joueurs bon marché et parfois évoluant dans des ligues inférieures. S’agissant de piste offensive, une nouvelle vient d’être dévoilée par L’Équipe. Le quotidien sportif assure que Sainté s’intéresse à Andrew Jung. L’avant-centre de 23 ans a terminé meilleur buteur de National la saison dernière avec 21 réalisations. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec Châteauroux, il devrait quitter La Berrichonne cet été.

Claude Puel et les Verts déjà largués pour Jung

Plusieurs clubs s’intéressent d’ailleurs à la situation d’Andrew Jung. Outre l’ ASSE, des intérêts des Girondins de Bordeaux et de l’AS Nancy-Lorraine sont dévoilés par le journal national. L’attaquant aurait une préférence pour le club de Ligue 2. Lequel aurait déjà transmis une offre autour d’un million d’euros au pensionnaire de National. Reste à savoir si cette proposition fera les affaires du club castelroussin où Jung n’a jamais été considéré comme un indispensable. La saison dernière, l’attaquant était prêté à Quevilly-Rouen dont il a contribué à la promotion en L2 pour le prochain exercice. En janvier 2020, il était parti en prêt à Concarneau. Cette fois, il devrait définitivement quitter Châteauroux au terme d’un exercice bien rempli avec QRM.