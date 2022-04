Montpellier HSC Mercato : Un milieu de l'AS Nancy visé par le MHSC

Publié par Jules le 25 avril 2022 à 13:04

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC vit une fin de saison sans enjeu et se concentre sur l'avenir. À ce titre, un joueur de l'AS Nancy pourrait débarquer.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC veut un jeune de l'AS Nancy

Après sa lourde défaite contre l'OL (2-5), les Montpelliérains se retrouvent 12e de Ligue 1 et n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Le maintien est largement assuré, tandis que l'Europe, un temps espéré, est désormais hors d'atteinte pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio. Dans ce contexte, le Montpellier HSC peut donc commencer à préparer son prochain mercato pour tenter de se renforcer après une saison en demi-teinte pour le MHSC. D'après les informations de L'Équipe, le club de la Paillade veut préparer l'avenir et s'intéresserait à JorisTabbouche, jeune joueur de l'AS Nancy Lorraine.

Le milieu franco-algérien de 18 ans n'est encore jamais apparu avec l'effectif professionnel de l' ASNL, mais est plein de promesses pour l'avenir. International U18 avec l'Algérie, il est annoncé comme l'un des meilleurs éléments du centre de formation du club lorrain, habitué à sortir de bons joueurs. Alors que le MHSC devrait recruter Arnaud Nordin, en fin de contrat à l' ASSE, à l'issue de cette saison, Joris Tabbouche pourrait également venir libre à Montpellier pour tenter de lancer sa carrière en professionnel.

Montpellier HSC : Joris Tabbouche intéresse plusieurs clubs

Le Montpellier HSC n'est pas le seul club à s'intéresser à Joris Tabbouche. En effet, tandis que son contrat aspirant prend fin dans quelques semaines maintenant, l'international U18 algérien devrait avoir l'embarras du choix quant à sa destination et le club avec lequel il signera son premier contrat professionnel. Selon le quotidien sportif, deux autres clubs français seraient sur les rangs et il s'agirait du Toulouse FC, qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine, et du Havre AC.

Montpellier devra donc se montrer convaincant dans ce dossier pour convaincre le jeune milieu de terrain de signer au MHSC, plutôt qu'au Téfécé, qui pourrait sûrement lui promettre plus de temps de jeu. Le joueur devrait probablement prendre une décision sur son avenir dans les prochaines semaines et pourrait donc apparaître sur les pelouses de Ligue 1 dès la saison prochaine.