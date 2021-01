ASSE Mercato : Ça bouge pour Hamouma à l'AS Saint-Étienne

Publié le 11 janvier 2021 à 19:00

L'ASSE a initié une opération dégraissage l’été dernier et compte bien la poursuivre cet hiver. La preuve, le club ne se préoccupe pas de la prolongation des contrats des joueurs en fin de bail. Cependant, le club ligérien aurait finalement décidé de proposer un nouveau contrat à Romain Hamouma, après un long moment d’hésitation, selon Eurosport.

ASSE : une proposition de prolongation pour Hamouma

En fin de contrat à l'ASSE en juin 2021, Romain Hamouma pourrait finalement rempiler. Les dirigeants ligériens auraient décidé de lui faire une offre de prolongation. Le média assure que « l'AS Saint-Étienne a proposé une prolongation de contrat à Romain Hamouma, avec une baisse de salaire fixe, mais des primes plus intéressantes ». En revanche, Eurosport ne donne pas de précision sur la durée du contrat proposé au joueur de 33 ans. Le polyvalent attaquant avait été décisif en début de saison avant de connaître un coup de moins bien. Après la trêve hivernale, il avait retrouvé le chemin des filets contre le PSG (1-1), lors de la 18e journée de Ligue 1, le 6 janvier dernier. En 18 matchs disputés cette saison en championnat (pour 12 titularisations), il a marqué 4 buts et offert une passe décisive. Un départ au mercato hivernal semble totalement exclu.

Romain Hamouma, meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne

Romain Hamouma évolue à l'ASSE depuis juillet 2012. Son compteur marque 287 matchs sous le maillot des Verts, pour 58 buts et 47 passes décisives. Il est le meilleur buteur de l'ASSE, toute époque confondue, encore en activité. Après le départ de Stéphane Ruffier, il est l’un des plus anciens du club avec Jessy Moulin (34 ans) et Kévin Monnet-Paquet (32 ans). Le gardien de but est lié aux Verts jusqu’en juin 2022, tandis que le contrat du polyvalent ailier gauche expire le 30 juin 2021, comme Romain Hamouma. Mathieu Debuchy (35 ans), Etienne Green (gportier de 20 ans) et Panagiotis Retsos (prêté par le Bayer Leverkusen) sont les autres joueurs en fin de contrat à l'AS Saint-Étienne, à l'issue de la saison.













Par ALEXIS