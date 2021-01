OL Mercato : Visite médicale mardi pour Islam Slimani !

Publié le 11 janvier 2021 à 16:30

Moussa Dembélé pas encore vraiment parti, mais déjà remplacé du côté de l'OL ! Juninho et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais aurait finalement jeté leur dévolu sur Islam Slimani et, selon les dernières informations du journaliste spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio, l'Algérien passerait sa visite médicale dès mardi à Lyon.

L'OL opte pour Islam Slimani

Leader de Ligue 1, l'OL s'active dès le début de ce mercato hivernal. En quête d'un remplaçant à Moussa Dembélé, sur le départ vers l'Atlético de Madrid, les Lyonnais auraient finalement opté pour Islam Slimani. L'Algérien de 32 ans n'entre pas dans les plans du côté de Leicester City, qui tourne bien en Premier League. À la recherche d'un rebond pour la fin de sa carrière, le jouer offensif, passé précédemment par l'AS Monaco où, en prêt, il avait brillé aux côtés de Wissam Ben Yedder, devrait donc poser ses valises entre Saône et Rhône. Selon les informations du spécialiste du mercato, le journaliste Gianluca Di Marzio, Islam Slimani va passer sa visite médicale dès mardi du côté de l'OL. Un dossier rapidement bouclé pour Juninho et Rudi Garcia, dont les derniers éléments restent à éclaircir quant à la forme de ce recrutement ainsi que sa durée.

Direction Atlético pour Moussa Dembélé

C'est une très bonne chose qui devrait donc se régler pour l'Olympique Lyonnais, alors que Moussa Dembélé est attendu à l'Atlético de Madrid dans les jours à venir. "Il n’y a rien de fait, mais on discute avec l’Atlético et je pense que Moussa Dembélé est tombé d’accord avec le club. Il est venu nous voir et il pense que c'est le moment de changer d’équipe. Ce ne serait pas bien de retenir un joueur qui n’a pas envie de vivre de façon intense les cinq mois à venir à l’OL", a confié Juninho à Téléfoot. Diego Simeone, le coach madrilène, a confirmé dans la foulée l'information, expliquant : "Ce n'est pas encore bouclé, mais c'est très avancé. Je parlerai de lui quand il sera avec nous." Le leader prend ses dispositions et avancent bien son mercato, afin d'être prêt à attaquer la deuxième partie de saison tambour battant.













Par Matthieu