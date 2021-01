PSG Mercato : Pochettino répond pour Mbappé au Real Madrid

Publié le 12 janvier 2021 à 16:15

A la veille du match contre l'OM, Pochettino s'est présenté en conférence de presse pour évoquer la rencontre et répondre aux questions sur la disponibilité de son équipe. Il a également donné des précisions concernant le mercato du PSG et parlé du cas de Kylian Mbappé.

Une offre XXL pour Mbappé

La presse espagnole rapportait aujourd'hui une offensive lancée par le Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé au mercato estival. Le joueur de 22 ans à qu'il reste encore un an et demi de contrat, n'a pas encore prolongé avec le PSG. Cette semaine se tiendra une discussion au sein du club concernant le dossier de prolongation du joueur. En attendant le Real Madrid se prépare déjà pour passer à l'attaque cet été. Le quotidien madrilène AS parle d'une offre en préparation de 150 millions d'euros pouvant même atteindre les 200 millions. Le club espagnol espère négocier à bon prix avec le Paris SG à condition que Kylian ne prolonge pas d'ici cet été son contrat au club.

"Quand vous êtes au PSG, il y a toujours des rumeurs"

La conférence de presse de Mauricio Pochettino à la veille de PSG-OM a été l'occasion pour l'entraineur argentin de répondre aux questions sur l'avenir de son Kylian Mbappé : "Quand vous êtes à Paris, il y a toujours des rumeurs connectées à plusieurs joueurs, c'était déjà le cas pour nous à Tottenham, à Southampton et à l'Espanyol et évidemment ici aussi au PSG. Evidemment les gens parlent et il y a des rumeurs, mais nous avons aussi des discussions au sein du club, notamment avec Leonardo notre directeur sportif. On communiquera évidemment s'il y a quelque chose, le moment venu. Mais pour l'instant on a beaucoup de travail et je ne peux pas me préoccuper de ça." Pochettino a également évoqué le cas de Moise Kean : "C'est encore autre chose pour Kean, il y aura une discussion privée entre nous au club. Si le club négocie ou si on prend une décision, on communiquera à ce moment là." Il a assuré encore une fois que sa préocupation principale restait le match de demain face à l'OM sans plus s'étendre sur le sujet du mercato à Paris.













Par Hind