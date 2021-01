Transfert PSG : Le Real Madrid passe à l'attaque pour Mbappé

Publié le 12 janvier 2021 à 11:15

Le PSG est au centre de tous les dossiers chauds de ce mercato. Alors que le club est en négociations avec le clan Neymar pour sa prolongation, des discussions devaient débuter également avec Kylian Mbappé. Le joueur est cependant courtisé par de nombreux clubs européens et le Real Madrid qui souhaite concrétiser ce recrutement de longue date aurait trouvé un moyen.

Mercato : les bons calculs du Real Madrid

Le Real Madrid a longtemps caressé le projet de recruter Kylian Mbappé, cependant le PSG n'était pas vendeur. Une situation qui pourrait changer si le club madrilène réussit à faire une offre considérable, ce que le quotidien espagnol AS rapporte dans son édition du jour. Selon les informations du journal, le Real Madrid pourrait soumettre une offre de 150 millions d'euros pouvant aller jusqu'à 200 millions d'euros au PSG pour Mbappé. Le club qui ne fera pas de recrutements importants cet hiver met déjà de l'ordre dans ses comptes pour se dégager plus de marge de manœuvre lors du mercato estival dont la priorité serait l'attaquant parisien. En plus d'un gel des transferts, le Real capitalise sur des gros départs, notamment ceux de Gareth Bale, Ceballos, Isco, voire d'autres éléments de son effectif dans une grande opération de dégraissage.

La prolongation au PSG

Pour que le transfert puisse se faire cependant, le Real Madrid compte sur le joueur pour ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Il restea encore au Parisien un an de contrat au club ce qui permettrait au Real Madrid de mieux négocier le prix du transfert. Le Paris Saint-Germain, de son côté, a entamé des discussions avec Mbappé, mais elles ne sont qu'à leur stade initial. Le club pourrait être plus disposé à vendre son joueur vedette cet été compte tenu de la crise économique actuelle, ce qui lui permettrait aussi - fait non négligeable - de réaliser l'opération Messi, chère à Pochettino. Le joueur lui n'aurait encore pris aucune décision, même s'il avait déjà exprimé par le passé son intérêt pour le Real Madrid, un club taillé à la hauteur de ses ambitions.













Par Hind