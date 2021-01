Real Madrid : Zinedine Zidane pourrait être en grand danger

Publié le 12 janvier 2021 à 12:30

Le Real Madrid tâtonne ces derniers temps et enchaînent les matchs nuls en Liga. Des performances qui laissent l'Atlético filer devant, le FC Barcelone recoller derrière et qui renforce l'interêt de la Supercoupe d'Espagne, qui pourrait être cruciale pour l'avenir de Zidane selon la presse espagnole.

La saison mi-figue mi-raisin du Real Madrid

A l'entame de cette saison 2020-2021, l'optimisme était de mise du côté de la Casa Blanca. Champion d'Espagne en titre, le Real pouvait se targuer de possèder la même équipe que la saison dernière et misait encore une fois sur un modèle de stabilité en ne recrutant personne hormis le retour de prêt de Martin Odegaard. Six mois plus tard, on peut se rendre que ce modèle n'était peut-être pas le bon. Alors que l'Atletico, qui s'est bien renforcé cet été, fait la course en tête, le Real Madrid et le Barça sont des équipes qui ont des cycles cette saison. Néanmoins, les deux grands rivaux pourront agrémenter une saison maussade avec la Supercoupe d'Espagne, qui comptera sûrement double cette saison.

La jurisprudence Ernesto Valverde

Et alors que les Catalans joueront ce soir face au Real Sociedad, le Real Madrid défiera l'Athletic Bilbao pour le compte des demi-finales de la compétition qui se joueront en phase aller et retour. Ce dernier match est crucial pour Marca. Le quotidien madrilène pointe du doigt la nécessité de Zidane à gagner cette double confrontation pour de nombreuses raisons. D'une part, elle sera importante à remporter afin de se relancer suite aux nombreux nuls qu'ont concédé les Merengue face à Elche et Osasuna notamment. D'autre part, une élimination mettrait Zizou dans de beaux draps, à l'instar d'un Ernesto Valverde limogé du FC Barcelone suite à une élimination en demi-finales de la compétition. Tant d'intêrets à l'orée de ce match, qui devront confirmer une tendance avec le technicien marseillais : dans les matchs où sa tête est en danger, le champion du monde 1998 peut compter sur un soutien indéfectible de ses joueurs qui réalisent souvent des partitions impeccables lors de ces matchs.













Par Chemssdine