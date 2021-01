PSG Mercato : Un échange tonitruant en préparation ?

Publié le 12 janvier 2021 à 12:45

C'est la course à la signature des grandes stars qui débutent avec cette année 2021, et le PSG est forcément dans la course. Les dirigeants parisiens ont deux coups à jouer, au sein du club comme à l'étranger, avec les dossiers Kylian Mbappé et Lionel Messi. Deux cas qui pourraient être étroitement liés, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone tentent de placer leurs pions.

On échange nos champions du monde ?

Lionel Messi en fin de contrat en juin 2021. Kylian Mbappé en juin 2022. Voilà qui donne des idées aux clubs européens et principalement au PSG. Le club du directeur sportif Leonardo veut prolonger le Français et convaincre l'Argentin de venir cet été, mais les choses ne devraient pas être aussi simples, notamment financièrement. Aligner les salaires de Messi, Neymar et Mbappé dans une même équipe relève de la prouesse. Et si le sextuple Ballon d'Or arrive, cela pourrait être la fin pour le champion du monde au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone l'a bien compris et, selon les informations du journaliste Alfredo Duro, un candidat à la présidence du Barça, dont l'élection se tiendra le 24 janvier, propose une tentative de deal incroyable au prochain mercato estival.

En effet, selon Duro, ce candidat dont le nom n'a pas filtré est prêt à proposer un échange de champions du monde au PSG. Pour attirer Kylian Mbappé et convaincre Paris, il serait disposé à envoyer Antoine Griezmann dans la capitale française en échange du n°7 des champions de France. "Dans une semaine, une éventuelle opération Mbappé-Griezmann va apparaître, a déclaré Alfredo Duro à El Chiringuito. Griezmann au PSG avec une somme d'argent pour convaincre les Français et le joueur. Une proposition qui semble fantaisiste, avec toutes les promesses politiciennes des candidats à la présidence du FC Barcelone.

Mercato : le PSG loin de la politique des clubs espagnols

Car sur le plateau d'El Chiringuito, on ne croit pas une seconde à cette option, considérée comme "un écran de fumée" par le journaliste Josep Pedrerol. "Mbappé ne va pas dire non à Zidane et filer au Barça, a-t-il commenté. Ce serait rompre la relation de Florentino Pérez avec l'émir propriétaire du PSG et Nasser al-Khelaïfi." Pour Quim Domenech, également présent sur le plateau de la célèbre émission, Mbappé va quitter le PSG contre une centaine de millions d'euros et sans doute un ou deux joueurs en monnaie d'échange pour rejoindre le Real Madrid. La dernière option, que ne semble considérer aucun des journalistes de l'émission, est toute simple : Mbappé restera au PSG et ni le Real ni le Barça n'en verront la couleur...













Par Matthieu