Arsenal Mercato : Ça se précise pour Mesut Özil en Turquie

Le long feuilleton Mesut Özil à Arsenal serait tout proche de se conclure. Alors que les Gunners le poussent vers la sortie, Özil semble avoir trouvé un point de chute en Turquie à Fenerbahçe. Le coup serait aussi énorme qu'inespéré pour le club turque qui rêve de signer le joueur depuis longtemps.

Fin de contrat à Arsenal pour Özil

Mesut Özil arrive à la fin de son contrat à Arsenal et le joueur n'entrant plus dans les plans de Mikel Arteta serait sur le départ. L'international allemand d'origine turque ne devrait pas prolonger chez les Gunners et considère un départ dès le mercato hivernal. Alors qu'il est entre autre suivi de près par la Juventus et le Barça, le club stambouliote Fenerbahce s'est positionné également sur le joueur. Ce serait un coup inespéré pour le club mais un problème de taille bloque, celui du salaire du joueur. Fenerbahçe souhaite récupérer le joueur en prêt et voudrait négocier une prise en charge de son salaire par Arsenal. Le club anglais lui refuse catégoriquement, mais le club turque espère un effort de la part du joueur. Mesut Özil a de son côté déclaré publiquement son intérêt pour Fenerbahçe dans un message sur Twitter : "Il y a deux pays dans lesquels je veux jouer au football avant ma retraite : la Turquie et les USA. Si je devais aller en Turquie, ça ne serait qu'au Fenerbahce".

Le président de Fenerbahce confiant

Même si le joueur a ouvert la porte au Fenerbahçe, il continue d'étudier toutes les pistes et préférerait attendre l'été avant de prendre une décision pour son avenir. S'il envisage un départ en Turkish Super Lig, Özil étudie également la piste MLS où il pourrait rejoindre le DC United. Le président du Fenerbahçe Ali Koc s'est exprimé au sujet du joueur d'Arsenal en déclarant que le deal Mesut Özil tant rêvé "serait plus proche de se faire qu'il ne l'a jamais été auparavant". Le club de Premier League lui attend encore une prise de contact directe avant d'envisager le départ anticipé de son milieu de terrain qui n'a pas joué depuis mars dernier. La fin de l'histoire entre Arsenal et Özil semble proche.













