ASSE : Un absent de taille se précise avant le FC Sochaux

Publié par Jules le 05 octobre 2022 à 12:31

L' ASSE qui a concédé le nul ce week-end contre Grenoble (2-2), devra sûrement se déplacer à Sochaux sans l'un des cadres de Laurent Batlles.

ASSE : Léo Pétrot absent contre le FC Sochaux ?

Arrivé cet été en provenance du FC Lorient, Léo Pétrot retrouve ainsi son club formateur et, plus important, semble avoir trouvé une place de choix dans le système défensif de Laurent Batlles. En effet, le défenseur central stéphanois était titulaire lors des trois derniers matchs de l' ASSE et semble avoir plutôt convaincu son coach de continuer à lui apporter sa confiance en lui donnant du temps de jeu.

Malheureusement, comme l'a affirmé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, le défenseur central pourrait manquer le match contre le FC Sochaux la semaine prochaine, l'un des chocs de la Ligue 2. En effet, l'insider a révélé que Léo Pétrot serait "out", ajoutant qu'il ne s'agissait pas nécessairement d'une blessure très grave, mais qui pourrait sérieusement l'handicaper. Néanmoins, il n'a pas précisé le temps qu'il faudrait au défenseur pour retrouver les terrains avec l' ASSE.

Une blessure qui tombe mal pour l'AS Saint-Etienne

Si aucune blessure ne tombe jamais au bon moment dans le football, celle-ci tombe particulièrement mal pour l' ASSE. En effet, alors que les Verts ont de sérieux problèmes en défense depuis le début de la saison, Laurent Batlles et ses hommes s'apprêtent à affronter le FC Sochaux, très bon devant. Effectivement, les Sochaliens sont actuellement la meilleure attaque de Ligue 2, à égalité avec l'AS Saint-Etienne.

Il faudra donc que Laurent Batlles change ses hommes pour ce match important pour la suite de la saison. Si l' ASSE pourra compter sur le retour de Jimmy Giraudon après sa suspension, plusieurs autres pistes s'offrent au coach des Verts pour pallier la possible absence de Léo Pétrot. En effet, Abdoulaye Bakayoko, titulaire dans la défense samedi et Mickaël Nadé, remplaçant, devraient pouvoir dépanner à ce poste.