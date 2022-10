ASSE : Jean-Philippe Krasso connaît la sentence après son rouge

Publié par Jules le 12 octobre 2022 à 11:48

L' ASSE s'est une nouvelle fois incliné en Ligue 2 ce lundi contre le FC Sochaux. Durant cette défaite, Jean-Philippe Krasso a d'ailleurs été expulsé.

ASSE : Plusieurs matchs de suspension pour Krasso

C'est donc une nouvelle défaite pour l' ASSE en Ligue 2 contre Sochaux (2-1). En effet, les hommes de Laurent Batlles n'ont pas réussi à renverser le match, surpris au début des deux mi-temps par une équipe du FC Sochaux qui occupe le haut du tableau en deuxième division. Durant cette défaite, Jean-Philippe Krasso a marqué sur penalty le seul but stéphanois, mais a également écopé d'un carton rouge évitable en toute fin de match, signe de la frustration du meilleur buteur de Ligue 2.

Dans son édition du jour, Le Progrès revient sur cet acte et donne davantage de précisions sur la suspension dont pourrait écoper l'attaquant de l' ASSE, tandis que la commission de discipline se réunira ce soir pour trancher sur la question. D'après le quotidien régional, le buteur ivoirien risquerait entre 2 et 3 matchs de suspension, en plus de son absence, automatique, contre le Paris FC ce week-end. Une très mauvaise nouvelle pour les Verts.

Jean-Philippe Krasso, en panne avec l'AS Saint-Etienne ?

Malgré son but lundi sur penalty, on a du mal à retrouver le Jean-Philippe Krasso que l'on avait aperçu en début de saison avec l' ASSE. Même s'il reste, pour le moment, le meilleur buteur de Ligue 2, il semble avoir été déstabilisé par l'arrivée d'Ibrahima Wadji en toute fin de mercato. Avec cette arrivée tardive, le rôle de Krasso a changé dans l'effectif et il doit désormais jouer plus bas, derrière l'attaquant sénégalais.

Depuis qu'Ibrahima Wadji est entré dans le onze de Laurent Batlles, Jean-Philippe Krasso n'a inscrit qu'un seul but, celui à Sochaux sur penalty, alors qu'il restait sur 7 buts en 6 matchs avant cela. La suspension qui se profile pour l'attaquant de l' ASSE, ne risque pas d'aider l'international ivoirien à retrouver une certaine confiance. L'AS Saint-Etienne devra, quoi qu'il arrive, changer d'état d'esprit pour les prochains matchs de L2.