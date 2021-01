OM Mercato : Une piste menant en Italie en voie d’extinction

Publié le 13 janvier 2021 à 20:45

Un défenseur figurant parmi les noms associés à l(OM cet hiver s’éloigne du club phocéen. D’après les dernières informations en provenance de l’Italie, le joueur de Naples est proche de rejoindre un autre club de Serie A.

OM : Kevin Malcuit se dirige vers Parme

À la recherche d’un arrière latéral droit, Kevin Malcuit est envoyé sur les tablettes de l'OM lors de ce mercato hivernal. Il est visé pour apporter la concurrence à Iroki Sakai, suite au départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. À un peu plus de deux semaines de la fermeture du marché de l’hiver, l’ancien joueur de l’ASSE et du LOSC s’éloigne d’un retour en Ligue 1. D’après La Gazzetta dello Sport, c’est plutôt vers Parme qu’il se dirige. Classé 19e dans le championnat transalpin, le club parmesan cherche à se renforcer défensivement. Il est ainsi sur le point de s’attacher les services de Kevin Malcuit que l'OM a également dans le viseur. Il faut noter que la situation du défenseur de 29 ans est compliquée à Naples. Il est relégué sur le banc de touche par Giovanni Di Lorenzo. Conséquence ? Il a fait seulement deux apparitions en Serie A cette saison, soit 31 minutes jeu cumulées.

Le parcours de Kevin Malcuit

Kevin Malcuit a été transféré au SSC Napoli en août 2018 contre un montant de 12 M€. Bien avant, il avait porté les couleurs de l’AS Monaco, son club formateur, entre 2008 et 2012. Il avait rejoint le Chamois niortais librement après un bref passage à Fréjus St-Raphaël. Au bout d'une seule saison à Niort (2014-2015), le natif des Hauts-de-Seine avait signé à l’AS Saint-Étienne pour un demi-million d'euros. Au terme de deux exercices (2015-2017), le défenseur s'était engagé avec Lille OSC où il avait joué une seule saison (2017-2018). Kevin Malcuit compte 58 matchs en Ligue 1 et 41 en Ligue 2. En Italie, il a disputé 30 matchs de Serie A, en deux saisons et demie.













Par ALEXIS