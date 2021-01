OL Mercato : Les vérités de Juninho sur Slimani et Jean Lucas

Publié le 14 janvier 2021 à 02:00

Leader du championnat, l’ OL a enregistré quelques mouvements durant le mercato d’hiver. Directeur sportif de Lyon, Juninho a fait le point suite à la signature de Slimani et le départ de Jean Lucas.

Juninho sous le charme d’Islam Slimani

Comme attendu, l’Olympique lyonnais a recruté Islam Slimani. Mercredi, l’ OL a officialisé l’arrivée de l’attaquant algérien en provenance de Leicester City. Il arrive libre et s’est engagé jusqu’en 2022 avec les Gones. Le champion d’Afrique 2019 remplace Moussa Dembélé prêté à l’Atlético Madrid avec option d’achat. Juninho est revenu sur le choix du profil de l’Algérien pour renforcer l’attaque lyonnaise. « C’est un joueur pour lequel j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour son engagement sur le terrain. Il a un état esprit formidable. Il a beaucoup d’expérience, c’est important parce que le groupe est jeune », a noté le Brésilien en conférence de presse. Le dirigeant lyonnais estime également que sa nouvelle recrue va vite s’adapter à Lyon, surtout qu’elle parle également portugais. « Même si ça fait un moment qu’il manque de rythme, je pense qu’il n’a pas besoin beaucoup de temps pour se remettre en forme […] Avoir déjà joué en Ligue 1 c’est un plus », a-t-il poursuivi.

Les explications sur le départ de l’ OL de Jean Lucas

Devant la presse, Juninho a enfin évoqué le départ de Jean Lucas. Le milieu brésilien est prêté sans option pour le reste de la saison au Stade brestois. « Jean (Lucas), c’est une demande de Rudi (Garcia) qui a préféré qu’il soit prêté. Ce n’était pas prévu non plus. Il a fait seulement 5 matches titulaire », a expliqué le directeur sportif de l’ OL. S’agissant de Brest, le dirigeant lyonnais estime que le club finistérien « fait plaisir à voir jouer ». « Partir à Brest, c’était son choix. Il y avait d’autres équipes […] J’espère qu’il va réussir à jouer à Brest et revenir jouer avec nous », a confié l’ancien maître à jouer des Gones.













Par Ange A.