PSG – OM (2-1) : La réaction de Villas-Boas après la défaite

Publié le 14 janvier 2021 à 06:30

L’Olympique de Marseille a été battu par le Paris Saint-Germain (2-1) lors du Trophée des champions. André Villas-Boas, le coach de l’OM, s’est exprimé après la défaite de Marseille.

Une petite injustice pour André Villas-Boas

Dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière, l’Olympique de Marseille défiait le champion de France mercredi à Bollaert. Mais le vice-champion s’est incliné contre le PSG (2-1) dans le cadre du Trophée des champions. Mauro Icardi (39e) et Neymar Jr (85e, s.p) ont permis au PSG de dominer l’OM. Dimitri Payet (89e) a sauvé l’honneur des siens en fin de match. Pour André Villas-Boas, ses poulains méritaient mieux au vu de leur prestation du soir. Le coach marseillais déplore les erreurs dont ont su profiter les Parisiens. « C’était un match équilibré, avec peu d’occasions pour les deux équipes. On était la meilleure équipe, je pense qu’on ne mérite pas de perdre ce match. Le 2-0 vient contre le cours du jeu », a confié le Portugais en conférence de presse.

Un motif de satisfaction pour AVB après Paris

Malgré ce résultat, André Villas-Boas se félicite du visage affiché par Marseille. « L’état d’esprit était irréprochable. Félicitations à Paris, le meilleur honneur qu’ils nous ont fait, c’est la fête qui a suivi, car on leur proposé un match difficile », a poursuivi le technicien lusitanien. Un avis d’ailleurs partagé par Florian Thauvin. L’attaquant marseillais estime aussi que son équipe a réalisé une belle prestation. « Je pense qu’on a quand même, malgré la défaite, réalisé un bon match. D’habitude, on est tous regroupés derrière et on a très peu le ballon. Là, on s’est créés des occasions et on a marqué un but dans le jeu. Le positif, c’est que les années passent et on leur tient plus tête », a déclaré l’ailier au micro de Canal+. Battu par Paris, Marseille va tenter de relever la tête samedi. L’OM reçoit le Nîmes Olympique pour la 20e journée de Ligue 1.













Par Ange A.