LOSC Mercato : Officiel, Létang nomme un directeur sportif

Publié le 14 janvier 2021 à 12:15

Nouveau président du LOSC, Olivier Létang continue de mettre son équipe dirigeante en place dans le Nord. Il vient de nommer son ancien collaborateur au Stade rennais, au poste de Directeur sportif. Ce dernier vient ainsi remplacer Luis Campos parti en même temps que l'ancien président Gérard Lopez.

LOSC : Sylvain Armand prend la place de Luis Campos

Le LOSC a un nouveau directeur sportif en la personne de Sylvain Armand. Ce dernier avait travaillé avec Olivier Létang au Stade Rennais où il a occupé le même poste sous la présidence du premier. Dans un communiqué officiel, le club nordiste a appris la nomination de l'ex-défenseur, ce jeudi 14 janvier 2021. « Lille OSC a le plaisir d’officialiser l’arrivée de Sylvain Armand au sein de son organigramme. L’ancien défenseur français de 40 ans devient le nouveau coordinateur sportif lillois. Heureux de te voir rejoindre le LOSC Sylvain. Bienvenue chez les Dogues », a-t-il écrit sur son site internet.

« Olivier Létang, le Président du LOSC, renouvelle sa confiance en Sylvain Armand suite à la réussite de leur récente collaboration, lui qui l'avait nommé à ce poste de coordinateur sportif en 2018 au Stade Rennais FC. Christophe Galtier se réjouit de ce renfort qui lui permettra d’optimiser encore la gestion de l’ensemble des ressources sportives du LOSC », a expliqué la direction des Dogues.

Le nouveau coordinateur sportif des Dogues se réjouit

Le successeur de Luis Campos n'a pas caché sa joie de retrouver Olivier Létang à Lille pour un nouveau challenge. « C’est avec beaucoup de fierté et d’ambition, mais aussi beaucoup d'humilité, que je rejoins aujourd’hui le LOSC. Je tiens à remercier le président Olivier Létang et Christophe Galtier pour la confiance qu’ils m’accordent et dire toute ma détermination à mettre mon expérience et mon savoir-faire au service de cette belle et grande institution du football français », a-t-il déclaré.

Qui est Sylvain Armand ?

Le club de Ligue 1 a également présenté son nouveau dirigeant. « Professionnel reconnu et figure émérite de notre championnat avec 517 matchs de Ligue 1, Sylvain Armand apportera au LOSC ses vingt années d’expérience au plus haut niveau du football français, ainsi que des compétences managériales acquises notamment à l'occasion de ses missions de coordinateur sportif au Stade Rennais entre janvier 2018 et juillet 2020.

Titulaire d’un diplôme de management du Centre de Droit et d'Économie du Sport, il sera notamment chargé d’organiser le quotidien du secteur sportif de l’équipe professionnelle en concertation avec le staff technique et la direction du club, d’assurer un cadre professionnel permettant les conditions de bien-vivre et de performance du groupe professionnel, et de faciliter l’intermédiation entre les différents services au sein du Lille OSC, notamment la détection et le recrutement », a fait savoir Lille. Par ailleurs, Sylvain Armand a été double champion de France avec le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, clubs dont il a porté les couleurs, en plus de Clermont Foot et du SRFC.













Par ALEXIS