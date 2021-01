PSG Mercato : Les revenus de Pochettino au Paris SG révélés

Publié le 14 janvier 2021 à 20:45

Mauricio Pochettino est officiellement le nouvel entraîneur du PSG, depuis le 2 janvier 2021. Il a remplacé Thomas Tuchel viré à six mois de la fin de son contrat initial. Douze jours après la signature du technicien argentin, L’Équipe a dévoilé son salaire.

PSG : Pochettino va toucher 525 000 € par mois jusqu'en juin

Mauricio Pochettino a signé un contrat d'un an et demi au PSG, avec une saison supplémentaire en option. Il est donc lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022. Mercredi soir, le successeur de Thomas Tuchel a remporté sa première coupe avec le Paris Saint-Germain, face à l’OM (2-1) lors du match pour le Trophée des champions. Bien avant, il avait fait match nul contre l’ASSE (1-1) et signé une victoire contre le Stade Brestois (3-0), en Ligue 1. Ça commence donc bien pour le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, les dirigeants des Rouge et Bleu comptent sur lui pour gagner la Ligue des champions. Et si l’on se fie aux informations du média, Nasser al-Khelaïfi n'a pas lésiné sur les moyens en engageant Mauricio Pochettino. Son salaire mensuel est estimé à 525 000 euros, hors primes collectives et personnelles, d’après le quotidien sportif. Un salaire spécial net d'impôts négocié jusqu’à la fin de la saison actuelle.

Un salaire net d'impôts en hausse chaque saison

En effet, la source croit savoir que l’ex-manager de Tottenham touchera plus que cette somme lors de la saison 2021-2022. Ce revenu mensuel déjà consistant pourrait atteindre les 625 000 euros net après impôts, soit près de 7,5 millions d'euros par an ou encore et 13,4 M€ en brut. Et ce n’est pas tout ! Mauricio Pochettino aurait même déjà négocié son salaire de la saison en option. Selon la source, il sera encore en hausse lors de l’éventuelle saison 2022-2023. Soit un montant estimé à 670 000 euros net d'impôts par mois. Ce qui correspondrait à un peu plus de 8 M€ net par saison et autour de 14,5 M€ brut. Un bon pactole pour l’Argentin de 48 ans, à qui, évidemment, le PSG a fixé des objectifs très élevés, dont la coupe aux grandes oreilles.













Par ALEXIS