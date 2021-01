PSG Mercato : Ça se complique pour deux pistes prioritaires

Publié le 15 janvier 2021 à 06:00

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, les rumeurs ont repris de plus belle sur des cibles du PSG. Mais aux dernières nouvelles, le club francilien serait en difficulté sur deux dossiers à l’étranger.

Dele Alli encore loin du PSG

Journaliste de Téléfoot La Chaîne, Simone Rovera s’est montré optimiste dans le dossier Dele Alli. Le milieu de terrain de Tottenham est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. À Paris, l’international anglais (37 sélections/3 buts) pourrait retrouver son ancien mentor Mauricio Pochettino. Le journaliste assurait ainsi sur le plateau de Culture Foot que le joueur de 24 ans souhaitait rejoindre le technicien argentin. « Il veut venir à Paris. Il serait très content de retrouver son ancien entraîneur », avait-il notamment révélé. Mais le milieu des Spurs est loin de voir son vœu exaucer. Le Telegraph confie en effet que Daniel Levy, le patron de Tottenham ne compte pas lâcher Alli. Le dirigeant londonien ne souhaite pas perdre un élément aussi talentueux cet hiver alors que son club reste engagé dans bon nombre de compétitions. Les Spurs doivent en effet enchaîner 11 matchs jusqu’en fin février. Le boss du club londonien voudrait donc disposer d’une profondeur de banc pour faire face à la fatigue et aux blessures.

Vers un retournement de situation dans le dossier Eriksen

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Christian Eriksen est aussi associé au PSG. Alors que Beppe Marotta indiquait récemment la porte au milieu de 28 ans, Antonio Conte vient d’émettre un avis contraire. Le coach de l’Inter Milan veut pouvoir compter sur l’international danois (103 sélections/3 buts) pour le reste de la saison. « En ce qui concerne Christian, comme je l’ai déjà dit, il montre une attitude positive et travaille très dur […] Nous aimerions continuer avec Christian. Nous voulons l’impliquer autant que possible », a confié le technicien italien. Celui-ci souhaite reconvertir le Danois dans un rôle de numéro 6 pour relayer Marcelo Brozovic. Reste plus qu’à savoir si le principal intéressé pourra s’épanouir dans un rôle plus défensif.













Par Ange A.