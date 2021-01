FC Nantes Mercato : Kita mis sous pression par un espoir

Publié le 15 janvier 2021 à 07:00

Randal Kolo Muani est l’une des rares satisfactions du FC Nantes. Au terme de la saison, il ne lui restera plus qu’un an de contrat. Interrogé sur son avenir, le jeune attaquant a lancé un appel à l’endroit de ses dirigeants.

Randal Kolo Muani a tranché pour son avenir avec le FC Nantes

Revenu au FC Nantes l’été dernier après un prêt à l’US Boulogne, Randal Kolo Muani était de nouveau proche d’un départ. Mais avec les blessures et la Covid-19 qui frappaient le FCN, l’attaquant de 22 ans a finalement été retenu par son club formateur. Il a su profiter de cette situation pour s’imposer aux yeux de Christian Gourcuff comme titulaire. Avec deux buts et autant de passes décisives, il est d’ailleurs l’une des rares satisfactions nantaises à l’issue de la première moitié de saison. Ses prouesses lui valent d’ailleurs l’admiration de certaines formations à l’étranger. Son nom était récemment associé à l’Eintracht Francfort et d’autres formations de Bundesliga. Mais le jeune attaquant encore sous contrat jusqu’en 2022 n’est pas intéressé par un départ.

Kolo Muani, la bonne nouvelle pour Domenech

Au micro de France 3, Randal Kolo Muani a fait part de son désir de finir la saison avec le FC Nantes. Mieux, le crack nantais souhaite prolonger l’aventure avec son club formateur. « Pour le moment, il y a des négociations avec le club pour ma prolongation mais il n’y a rien de décidé. Prolonger ? C’est en cours, j’aimerais bien. C’est le club qui m’a donné ma chance et qui m’a tout donné, je me sens donc redevable », a confié le natif de Bondy. Cette sortie devrait notamment ravir Raymond Domenech. Le coach du FCN a récemment fermé la porte à un départ de Kolo Muani. Reste plus qu’à savoir ce que va lui proposer le boss des Canaris Waldemar Kita.













Par Ange A.