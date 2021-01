Stade Rennais Mercato : Léa-Siliki en Italie ou en Belgique ?

Publié le 15 janvier 2021 à 10:15

Le départ du Stade Rennais de James Léa-Siliki semble imminent à l'occasion de ce mercato hivernal. Le milieu de terrain des Rouge et Noir devrait quitter la Bretagne en prêt, mais sa destination reste encore mystérieuse. Alors que des rumeurs l'envoient en Belgique, d'autres voient le joueur rejoindre la Serie A et l'Italie dans les jours à venir.

Stade Rennais : où ira James Léa-Siliki ?

James Léa-Siliki est sur le départ. Le milieu de terrain des Rouge et Noir devrait être prêté au cours du mercato d'hiver. Comme Yann Gboho, qui devrait lui filer vers un club de Ligue 1, Nîmes, Dijon et Strasbourg seraient sur les rangs, JLS va finir la saison loin du Roazhon Park. Goal déclarait en début de semaine que le joueur de 24 ans allait partir pour la Belgique. Selon le média, un accord avait été trouvé entre le Stade Rennais et Anderlecht pour le milieu, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais pour Ouest-France, Anderlecht et la Jupiler Pro League n'est pas la destination rêvée de Léa-Siliki. Le joueur aurait d'autres ambitions et l'idée de rejoindre le championnat belge ne semble pas l'enthousiasmer outre mesure. James Léa-Siliki, qui n'aurait pas encore pris sa décision, réfléchit à d'autres possibilités.

Le Genoa entre en piste

Et elles existent. En effet, selon le journaliste de Téléfoot, Simone Rovera, le Genoa serait aussi sur les rangs pour s'attacher les services du milieu de terrain rennais. Les Rouge et Noir aurait reçu une offre du club de Serie A pour un prêt également. Celui-ci serait assorti d'une option d'achat de 5 millions d'euros, ainsi que d'une prise en charge à 100% du salaire de James Léa-Siliki. Mais le Stade Rennais ne voudrait pas lâcher son joueur à moins d'un pourcentage à la revente à hauteur de 50% ! Un détail qui pourrait refroidir le Genoa. Aucune décision n'a encore été prise ni de la part du joueur, qui est toujours à Rennes, ni de la part du club breton. Parallèlement, c'est bien le Nîmes Olympique qui semble en bonne position pour obtenir le prêt de Yann Gboho cet hiver.













