Bordeaux Mercato : Officiel, un défenseur transféré en Russie

Publié le 15 janvier 2021 à 12:00

À Bordeaux, le mercato se fait plutôt dans le sens des départs, cet hiver. Ainsi, le défenseur brésilien Pablo a été transféré au Lokomotiv Moscou en Russie. C'est le club russe qui a annoncé, en premier, l'arrivée de sa nouvelle recrue. Cela, sous réserve de la visite médicale.

Bordeaux a transféré Pablo au Lokomotiv

Pablo a quitté Bordeaux pour rejoindre le Lokomotiv Moscou en Russie. Il a fait l'objet d'un transfert comme l'a indiqué le club étranger sur les réseaux sociaux. « Le Lokomotiv et Bordeaux ont conclu le transfert du défenseur central Pablo ! En cas de réussite de l'examen médical, qui aura lieu aujourd'hui (vendredi), le Lokomotiv signera un contrat à long terme avec le Brésilien », a écrit la formation moscovite. À la suite de leurs homologues russes, les Girondins ont confirmé le transfert.

« Le FC Girondins de Bordeaux a trouvé un accord de principe avec le FC Lokomotiv Moscou pour le transfert de Pablo Nascimento Castro. Le défenseur central brésilien doit désormais passer sa visite médicale et signer l’ensemble des documents administratifs relatifs à son transfert », a communiqué le FCGB. Selon le site spécialisé Transfermarkt, les Girondins ont lâché le Brésilien pour un montant de 2,5 M€, alors que sa valeur est estimée à 8 M€.

Pablo part après 5 saisons et demie chez les Girondins

Pablo était arrivé à Bordeaux le 31 août 2015, en provenance de Ponte Preta (Brésil). Les Girondins l'avaient transféré contre un montant de 2 M€. Après une saison et demie en Gironde, il était retourné dans son pays natal, sous la forme d'un prêt pour un an. Et ce sont les Corinthians qui l'avaient accueilli, de janvier à décembre 2017. Avant son départ au Lokomotiv, Pablo a totalisé 113 matchs sous le maillot bordelais. Il a marqué 7 buts et a offert 5 passes décisives. Lors de la première moitié de saison 2020-2021, il a pris part à 13 matchs en Ligue 1, aux côtés de Laurent Koscielny.













Par ALEXIS