Stade Rennais Mercato : Dalbert à Valladolid, c'est fait !

Pressenti sur le départ du Stade Rennais depuis plusieurs semaines, le gros flop du mercato breton quitte déjà la Bretagne après y avoir passé seulement trois petits mois. En grosse difficulté en Ligue des champions comme en Ligue 1, Dalbert, prêté par l'Inter Milan file en Espagne, du côté du Real Valladolid, jusqu'à la fin de la saison.

Mercato SRFC : Dalbert file en Espagne

Le démenti de l'entourage de Dalbert n'aura pas tenu 24 heures. Annoncé à Valladolid jeudi par le spécialiste italien du mercato, Gianluca Di Marzio, le joueur, par l'intermédiaire ses proches, avait nié l'information. "L’entourage de Dalbert a tenu à démentir des rumeurs l’annonçant tout proche de Valladolid. Rien de fait encore, le joueur est à Rennes", avait écrit sur Twitter le journaliste de RMC, Loïc Tanzi. Ce vendredi midi, le Real Valladolid n'avait pas annoncé officiellement l'arrivée de Dalbert en Liga, mais le joueur posait maillot du club en main. Des précisions sont encore attendues quant à la forme que prendra l'arrivée de Dalbert du côté de Valladolid.

Le gros flop du mercato du Stade Rennais

C'est donc après seulement trois petits mois passés du côté de Rennes que le club a pris la décision de se séparer du latéral brésilien. L'ancien Niçois n'a jamais convaincu Julien Stéphan. Pire, il a même inquiété les supporters des Rouge et Noir avec des prestations allant du passable au catastrophique, avec pour principal exemple une quarantaine de minutes calamiteuses à Chelsea, où il a provoqué deux penalties et écopé d'un carton rouge avant la mi-temps. Barré par le jeune Adrien Truffert, impressionnant depuis le début de saison, Dalbert n'a jamais réussi à faire son trou, même quand son entraîneur l'a essayé un cran plus haut à Nice. Son attitude avait également été pointée du doigt et une rupture de son prêt semblait être la conclusion logique de ce gros échec de la cellule de recrutement, menée par le directeur sportif Florian Maurice.













