Real Madrid Mercato : Le Real coche le nom du successeur de Carvajal

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2023 à 19:30

Pointé du doigt depuis plusieurs mois, l'international espagnol du Real Madrid, Dani Carvajal, pourrait avoir un nouveau concurrent cet été.

La semaine dernière, le Real Madrid s’est incliné en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Surclassés par les Blaugranas, les Merengues ont perdu un premier titre cette saison et les critiques concernant la défense du Real ont refait surface. L’international espagnol Dani Carvajal a notamment été pointé du doigt pour son manque de mobilité et sa fragilité dans les duels. Carlo Ancelotti ne serait pas satisfait par les prestations et le rendement de son joueur, mais l’entraîneur italien n’a pas d’autres solutions à son poste. Alvaro Odriozola pourrait partir cet hiver tandis que Lucas Vasquez s’est blessé le week-end dernier.

Dans cette optique, les dirigeants du Real Madrid aimeraient recruter un nouvel arrière droit pour concurrencer Dani Carvajal. Les Merengues ont notamment coché les noms de Vinicius Tobias et Pedro Porro. Cette semaine, les Madrilènes auraient jeté leur dévolu sur un jeune espoir espagnol. Selon les informations de Guillermo Rai, le Real Madrid serait attentif à la situation d’Ivan Fresneda (18 ans). Le latéral de Valladolid impressionne pour sa première saison chez les professionnels et les Merengues pourraient passer à l’action cet été. Le jeune défenseur espagnol pourrait être incorporé dans le nouveau projet galactique du Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Le Real lance l’opération Ivan Fresneda

Les Merengues ont pris des renseignements sur la situation de la pépite de Valladolid et son profil ferait l’unanimité au sein de la Casa Blanca. Ivan Fresneda dispose d’une clause libératoire de 30 millions d’euros, mais une offre de 15 millions d’euros pourrait être acceptée par Valladolid cet été. Les dirigeants du Real Madrid vont devoir se montrer convaincants, Ivan Fresneda est un joueur très courtisé. Arsenal, Newcastle, le Borussia Dortmund et la Juventus seraient également intéressés par le latéral droit espagnol, et les Gunners auraient une longueur d’avance. Les Merengues pourraient entamer les négociations dans les prochaines semaines afin de rattraper leur retard et de signer un nouveau joueur prometteur.